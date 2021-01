'Spider-Man' y sus distintas versiones en el universo Marvel

La psicología de "Peter Parker", mejor conocido como "Spider-Man", ha sido una de las razones por las que este personaje se ha ganado la aprobación de generaciones enteras.

"Parker" tiene muchas características de cualquier ser humano, de ahí la empatía con la gente, sin embargo, él no es el único arácnido en el Universo de Marvel ya que hay otras versiones de él y muchos más paladines con poderes similares, incluso, más poderosos.

El "Hombre Araña" de "Peter" tuvo su equivalente femenino en febrero de 1977 luego de que Marvel presentara a "Spider Woman" en los comics; dos años después le dio su propia serie animada que actualmente se encuentra en Disney Plus.

Con el nombre de "Jessica Drew", la heroína ha sido protagonista de varias sagas, ha luchado con "Parker" y además ha sido parte de Los Vengadores, Los Nuevos Vengadores, S.H.I.E.L.D. y hasta de Hydra.

El origen de cómo obtuvo sus poderes es confuso ya que hay varias versiones, una de ellas, sugiere que la chica estuvo expuesta a radiaciones de uranio, lo que la llevó a enfermarse gravemente. Su padre le inyectó un suero experimental de sangre de araña para salvarla y eso le dio sus poderes.

Otro superhéroe relacionado con arañas que ha tomado popularidad en fechas recientes es "Miles Morales". Se trata de un chico afroamericano inspirado en diversas situaciones como el triunfo de Barack Obama en las elecciones de 2009 y su reelección.

"Miles Morales" apareció por primera vez en el cuarto número de Ultimate Fallout, en agosto de 2011, a raíz de la muerte de "Peter Parker". Es un adolescente de padre afroamericano y madre puertorriqueña.

El personaje, que recién estrenó un videojuego que ha causado furor, posee poderes similares a los del "Peter Parker", quien los obtuvo a partir de la picadura de una araña genéticamente alterada.

La araña radioactiva que picó a "Peter Parker" en una visita escolar no tuvo una sola víctima, también le dio poderes a "Silk", una de sus compañeras de clase. Ella, a diferencia de "Peter", puede elaborar su propia telaraña orgánica.

"Cindy Moon" (Su nombre de pila) debutó en The Amazing Spider-Man volúmen 3 número uno en abril de 2014, realizando un cameo en el que no se le veía el rostro y debutó por completo en The Amazing Spider-Man volúmen 3 número cuatro en julio de 2014, como parte del arco argumental, Pecado original.

"Peter Parker" y "Mary Jane" tuvieron dos hijos, "May" y "Benjamin". En una historia de Marvel, "Duende Verde" mutiló al "Hombre Araña", entonces éste se retiró de la vida de paladín de la justicia para volverse forense.

Como hacía falta alguien que cuidara las calles, el legado arácnido volvió a dar de qué hablar ya que "May" heredó las habilidades de "Peter", así que se hace un traje similar y se autoproclama "Spider Girl".

"Spider Gwen" fue creada por Jason Latour y Robbi Rodriguez. El personaje debutó en Edge of Spider-Verse número dos como parte de la trama del cómic Spider-Verse de 2014 que lleva a la serie en curso, la cual comenzó en 2015. Actualmente es muy famosa esta arácnida.

Se trata de una variante de "Spider-Man", una versión alternativa que reside en la "tierra-65", donde, en lugar de "Peter Parker", "Gwen Stacy" fue mordida por la araña radiactiva , lo que le dio sus poderes.

De acuerdo con varios sitios especializados en comics, "Spider Gwen" se caracteriza por albergar gran parte de la personalidad y los conflictos de "Peter", además de compartir algunos ideales.

Dentro del Universo Marvel, ha figurado otra "Mujer Araña", se trata de "Julia Carpenter". Debutó en la saga de Secret Wars. Tomó el nombre de "Spider Woman" y luego se hizo llamar "Arachne". También ha fungido como "Madame Web".

Dentro del Spider-Verse Vol 1 y 2 (2015), apareció un arácnido mexicano sí, leyó bien, se llama "Arácnido Junior". Es el hijo de un luchador mexicano llamado "Arácnido", mismo que fue asesinado por un competidor corrupto. Para honrar a su padre el chico creó un uniforme similar al de su progenitor y se convirtió en un vigilante.