Guillermo Almada considera justa la victoria de su equipo

Guillermo Almada se dijo satisfecho por la victoria de su equipo ante Cruz Azul, aunque tiene claro que Santos necesita crecer mucho para ser un real contendiente en la Liga MX.

Al término del duelo de anoche, el estratega de los Guerreros expresó su satisfacción por la victoria, que calificó "justa": "mi equipo dejó buenas sensaciones para ser el primer partido y obviamente con el rival que teníamos enfrente, con muy buenos jugadores. Estamos en el proceso de armar un equipo no nuevo, pero sí con muchos futbolistas que no estuvieron en el torneo anterior. Pienso que nos llevamos un resultado justo y que incluso si hubiéramos estado más precisos, hubiéramos tenido un mejor marcador, me deja muy satisfecho la entrega y la disposición de los futbolistas", señaló.

La victoria es para Almada, la mejor manera de iniciar su participación en un nuevo torneo, en el que buscará mejorar conforme avancen las jornadas: "debemos seguir creciendo en el volumen futbolístico, que crezcan nuestros jugadores jóvenes, tienen que ir madurando en una liga muy competitiva, tenemos que seguir creciendo desde el punto de vista futbolístico, a medida que avancen los partidos, debemos seguir creciendo como equipo, pero este triunfo es un muy buen punto de partida".

52 PARTIDOS a dirigido Almada a Santos en Liga MX, tiene 26 triunfos, 11 empates y 15 derrotas.

Respecto a la impresión que le causó el recién llegado Juan Otero, el estratega no se guardó elogios y describió el deseo que puso el propio futbolista por llegar a Santos: "puso mucho empeño para venir al club, presionó mucho a su equipo para que lo dejaran venir, seguramente si él no hubiera presionado tanto, no estaría con nosotros hoy. Ha tenido buenos entrenamientos, muy participativo, necesitamos de sus características, puede ser determinante en esta liga, nos dejó muy satisfechos su actuación y su actitud", sentenció.

En cuanto al próximo compromiso, en el que deberán recibir a los siempre peligrosos Tigres de Nuevo León, el uruguayo señaló: "vamos a tratar de imponer nuestro juego y en ser protagonistas, porque es en lo que creo. En el último partido que tuvimos con Tigres generamos ocasiones y dominamos, ellos tuvieron dos ocasiones y nos hicieron dos goles. Vamos a tratar de imponer nuestro juego, tenemos mucha confianza y debemos seguir evolucionando para hacer un buen encuentro y tratar de ganarlo".

Por su parte, Juan Reynoso, técnico celeste dijo que: "en Cruz Azul siempre cuesta demasiado el digerir una derrota, nos cuesta y nos duele, pero nos vamos con buenas sensaciones en cuanto a la respuesta de los muchachos".