Dan de baja a 70 policías estatales en Coahuila

La Secretaría de Seguridad Pública en Coahuila informó que en este año alrededor de 70 elementos fueron dados de baja de la corporación, de los cuales algunos no pasaron las pruebas de control, mientras otros desistieron del cargo.

De acuerdo a lo que manifestó la titular, Sonia Villarreal, todos fueron sometidos a un procedimiento de baja. Expuso que algunos de los elementos que se vieron involucrados en faltas tuvieron su debido proceso.

"Si el elemento tiene una denuncia, se lleva a cabo como un juicio, donde ellos tienen el derecho, en algunos casos, a tener su audiencia, mientras en otros solo llega la amonestación ya sea administrativa o de dejar el cargo", expuso.

Indicó que el año pasado se tuvieron entre 60 y 70 elementos dados de baja. "No todos fueron por denuncia, pues muchos desisten por el tipo de trabajo", dijo. Indicó que dejar a sus familias o no tener descansos son factores principales para desistir del cargo. Señaló que una parte de los casos de baja continúa en trámite en el área de asuntos internos, no obstante, en los próximos meses podría haber más desistimientos. Fue el año pasado que la Fiscalía General del Estado (FGE) también informó que más de 30 funcionarios fueron dados de baja en Coahuila. Indicó que estos fueron cesados tras incurrir en violaciones a los derechos humanos.