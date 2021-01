No existen préstamos sin ver buró ni avales, advierte Profeco

En esta temporada de dificultades económicas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda a los consumidores ser muy cuidadosos al recurrir a las Financieras, por lo que advierte que no se dejen engañar, ya que no existen los préstamos sin verificación de historial de buró comercial ni sin avales.

Recordó que se trata de empresas gestoras que son intermediarias entre un solicitante y una institución financiera, es decir un banco, por lo general ofrecen préstamos inmediatos sin aval ni garantía y le solicitan un depósito por apertura o para trámites y papeleo. En este sentido, la dependencia federal recomienda verificar que las financieras sean reales, establecidas de manera permanente, ya que muchas se publicitan de manera atractiva principalmente por Facebook sin realmente existir.

Puede consultar en Buró Comercial de Profeco el número de quejas que tiene esa empresa para constatar su comportamiento comercial. Consulte que su contrato de adhesión este realmente inscrito ante Profeco o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ya que debe de estar regulado de manera tal que no contenga supuestos abusivos que vaya en perjuicio de su patrimonio.

Verifique los requisitos que pide la financiera, condiciones, cancelaciones, avales toda vez que no conocer el alcance y términos del contrato le deja en estado de indefensión, además de sujetarle a la voluntad suscrita por el contrato. No se deje engañar, tenga en cuenta que no existen los préstamos sin verificación de historial de buró comercial ni sin avales, forzosamente tiene que haber aval para hacer frente a la obligación contraída.

No entregue documentos personales o datos de tarjetas bancarias. Antes de pagar la comisión por gastos de gestoría, asegúrese de la viabilidad del crédito.

Profeco tiene a su disposición, para cualquier duda o queja el Teléfono del Consumidor 800 468 8722 y en la Zona Metropolitana de Torreón 871 712 7473 ó 871 712 6406.