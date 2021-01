¿Es usted candidato a una cirugía de obesidad?

Cuando todo lo demás ha fallado para lograr una pérdida de peso sostenida, la cirugía para la obesidad es el estándar de atención.

La cirugía mejora la salud general del paciente, permitiéndole tener una vida más activa y saludable, además de mejorar su salud psicológica, su autoestima y sus interacciones sociales.

Aunque existe una gran cantidad de personas con sobrepeso, no todas son candidatas para una manga o bypass gástrico, ya que estos son procedimientos recomendados para quien sufre de obesidad mórbida y tiene condiciones asociadas con este padecimiento.

Es probable que usted sea un candidato si presenta cualquiera de las siguientes condiciones: su índice de masa corporal es arriba de 40, su índice de masa corporal es de 35 y tiene alguna enfermedad relacionada a la obesidad o, incluso, muchos pacientes con índice de masa corporal arriba de 30 con patologías relacionadas pudieran ser candidatos. Además, se ha sometido, por un tiempo considerable, a diversos métodos (ejercicio, dietas, grupos de soporte) para la pérdida de peso definitiva sin conseguir resultados exitosos.

Es importante señalar que hay otros factores que influyen en decidir si la cirugía es para usted. Lo ideal es que el paciente potencial tenga un riesgo operativo aceptable, no sufra de trastornos psicóticos o depresivos no controlados y no tenga abuso de alcohol o de sustancias.

Los candidatos potenciales deben tener expectativas realistas y comprender que la cirugía de la obesidad les proporcionará una herramienta significativa para lograr un cambio deseable en su estilo de vida, en lugar de solucionar instantáneamente su problema de peso.

Si usted cumple con las condiciones mencionadas y desea una evaluación más a fondo sobre su caso en específico, no dude en acudir con un cirujano bariatra experimentado que le de toda la información necesaria para que pueda tomar una decisión informada.

La experiencia del cirujano bariatra y de su grupo quirúrgico son esenciales para asegurarle una buena valoración y un buen resultado.