Voz del Dihablo

¡Vaya semanita que se vino en este inicio de año!

Desde enterarnos de la pérdida irreparable de un ser humano (músico reconocido, en este caso), darnos cuenta de que los metaleros también tienen convicciones políticas (y métodos para manifestarlas) hasta ver cómo crece un cartel del festival metalero que cada vez promete más. Así que hoy, tenemos tema variado.

En primera instancia, pensé que el tema para esta columna sería la sorpresiva muerte (o anuncio) de Alexi Laiho, luego vino la supuesta presencia de Jon Schaffer (guitarrista de Iced Earth) en la toma del Capitolio en Estados Unidos y finalmente, la adición de At The Gates en el México Metal Fest VI. Así que, empecemos por lo más reciente, el verdadero sonido de Gotemburgo en Monterrey, la tierra de los Sultanes en nuestro país.

De antemano, sabemos la época en la que estamos. Seguimos en pandemia; semáforo rojo, naranja, amarillo, verde, azul… ¡el que sea!, y la situación parece que no mejorará pronto, pero ya hay vacuna.

Lo más importante, los grupos siguen firmando contratos en lo que esperan sea el regreso a la vida (más o menos) como la conocíamos.

Todos, creo, queremos volver a la “normalidad” a la que estábamos acostumbrados, ¿qué no?

Así que por lo pronto resulta bastante revitalizante saber que un grupo como At The Gates figura entre los invitados a un sexta edición del mejor festival de metal en nuestro país (y digo nuestro porque ya me siento “parte de”).

Cacique no descansa en la idea de armar un festival fuerte, cosa que en estas épocas no ha de ser muy sencillo, por múltiples circunstancias derivadas del parón económico, pero el esfuerzo está latente.

Aún así, existen voces a las que nada les parece. ¿Qué hacer en esos casos?

Tomar lo que sirva y seguir adelante.

El anuncio de esta semana para el festival es contundente, un grupo pionero en un subgénero del metal que a partir de 1995, con el disco Slaughter of the Soul, cambió la forma de una rama de la música que tanto nos apasiona.

El disco en cuestión es una obra de arte.

Cuando se me viene a la mente, pienso que podría ponerlo entre mis 10 discos favoritos de metal sin problema.

No he hecho el ejercicio como tal, pero creo que podría instalarlo en esa élite.

At The Gates sembró la semilla para lo que vendría después desde aquellos lares.

In Flames, Dark Tranquillity, Ceremonial Oath, Soilwork son hijos y hermanos. Children of Bodom, Insomnium, Carcass, Arch Enemy, parientes cercanos de países vecinos, en la mayoría de los casos.

Y la banda tiene una espina clavada: 2020 sería el año para la gira del 25 aniversario del Slaughter of theSoul, pero el coronavirus llegó para estropearlo.

El anuncio está hecho; mientras At The Gates se encierra en el Andy La Rocque’s Sony Train Studios para grabar lo que sería su nuevo disco (a publicarse durante este año), su nombre se añade ya a una selecta y variada lista de lo que se vislumbra como el fin de semana más metalero en el año en México.

En la alineación están casi todos los integrantes de antaño, salvo por el guitarrista Martin Larsson que entró al relevo de Anders Bjorler.

De verdad, hoy más que nunca espero que “todo esto pase” y que el 29 de octubre podamos volver a las presentaciones en directo, saludarnos, beber y ver en acción a tanta banda que anda por ahí, con ganas de venir a la tierra del cabrito.

En mis recuerdos, habitan un par de ocasiones frustradas (2015 con Tarja y 2018 en solitario) en las que no pude asistir a un recital de los suecos.

Pasando a los temas tristes, por estos días se dio a conocer la muerte del guitarrista y vocalista de Children of Bodom, Alexi Laiho.

Independientemente de que no se trata de una persona a la que la mayoría de los que leeremos este texto conocimos en persona, el hecho de que alguien a quien admiramos deje de respirar, sí es motivo de pena. Tenía 41 años de edad y las ganas de seguir haciendo música; se dice que ya tenía listas tres canciones y un video de lo que sería su nuevo proyecto, Bodomafter Midnight.

La única ocasión en que yo pude atestiguar una presentación de Children of Bodom en directo fue el 16 de septiembre de 2009, en el Monterrey Metal Fest.

Los finlandeses se encargaron de cerrar el festival; su actuación, para mí, fue decepcionante. En primera, el disco que traían en promoción es el que menos me gusta de la banda, Blooddrunk.

En segunda, por razones que realmente no terminé de comprender, en la pantalla de fondo se vieron escenas de una película durante la actuación de los finlandeses que distraía bastante (que alguien me explique).

En tercera, el grupo se vio muy carrereado, desde que iniciaron hasta su abrupto final, a mitad de una canción y sin decir adiós. Parece que traían el tiempo encima.

Además, me quedé esperando que tocaran Everytime I Die. Sin llorar, no habrá más Laiho; no más Children.

Del tema que queda pendiente no tengo mucho qué decir. Allá Jon Schaffer y sus filiaciones políticas, pero no deja de llamar la atención que un famoso se meta al reclamo social de cualquier país.

Al parecer, las temáticas patriotas de Iced Earth son algo más que simples líricas. Veremos qué consecuencias trae todo esto al ‘rockstar’.

Por hoy, es todo, amigos.

Me parece que ya tenemos una razón más para querer que a finales de año, esté todo en el canal que debe ser. Nos seguimos leyendo: La Música del Dihablo [Facebook] y @VozdelDihablo [Twitter e Instagram].