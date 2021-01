Alcalde de Madero se 'destapa' para buscar reelección

El alcalde de Francisco I. Madero Jonathan Ávalos Rodríguez, manifestó que también tiene intención de buscar la reelección y solo esperará los tiempos para que en el Partido de Regeneración Nacional (Morena) emita la convocatoria.

Reconoció que más compañeros o compañeras de partido tengan aspiraciones de obtener la candidatura para la renovación del Ayuntamiento, la cual dijo es válido, pero repitió que debe esperar a que inicie los procesos internos del partido para que se defina las candidaturas.

"Si tenemos la intensión de la reelección, solamente vamos a esperar los tiempos, yo soy respetuoso de la ley y nada más eso, pero vamos a esperar a que se defina todo esto y sabemos que quieren participar más compañeros, es válido y está dentro de la ley y vamos a esperar".

Especificó que actualmente se lanzó la convocatoria para las candidaturas a diputados federales, pero no se sabe todavía cuando se hará para la renovación de los Ayuntamiento

"Todavía no se lanza la convocatoria, ahorita están con los diputados federales, ahorita es el tiempo de ellos y ya se dará el tiempo para el proceso de los ayuntamiento, yo creo que es en marzo o en febrero, no me acuerdo, ahorita están empezando con las aspiraciones, los que han manifestado su intención de participar".

Como se recordará la alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado Falcón, no descartó buscar la reelección y manifestó que si decide participar lo haría con el Partido Acción Nacional (PAN), ya que manifestó que la han buscado otros partidos, pero declaró que debía ser congruente, por lo que si acepta se postularía por el partido que sin tener experiencia en política le dio la oportunidad de llegar a la alcaldía.

También Horacio Piña de Matamoros declaró que buscaría la reelección "cobijado" con la coalición conformada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Unidad Democrática de Coahuila (UDC), aunque trascendió que por la cuota de género en ese municipio se postularía a una mujer.

En Coahuila se elegirán 38 alcaldes, 76 sindicaturas y 400 regidurías y de acuerdo al calendario los registros de candidatos para los Ayuntamientos ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) será del 25 al 29 de marzo y a más tardar el 3 de abril los Comités Municipales Electorales, deberán aprobar las candidaturas, pues el periodo de campañas es del 4 de abril al 2 de junio.