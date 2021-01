Javier Aguirre debuta con victoria ante Atlas

Después de 20 años, Javier Aguirre volvió a dirigir en el futbol mexicano, y en su primer duelo se llevó una cómoda victoria al visitar el Atlas. Con marcador de 2-0, la Pandilla regia arranca con pie derecho su aventura en el Guardianes 2021, a la espera de un rival exigente que sirva para medir las virtudes del equipo en esta nueva etapa a cargo del "Vasco".

El partido arrancó de manera inmejorable para los Rayados, y es que consiguieron la anotación apenas a los 40 segundos de juego. En la primera ofensiva Avilés Hurtado, quien arrancó como enganche, sirvió para "Ponchito" González quien a su vez metió un pase filtrado elevado en corto espacio para el "Mellizo" Funes Mori, quien le regresó de tacón: González disparó, el esférico fue al poste y Funes Mori remató con el arco abierto para el primero en el Estadio Jalisco.

Más adelante Pablo González exigió al arquero Hugo González con un disparo a larga distanca para alertar una ligera intención de ofensiva, sin embargo fue al 46 que se sentenció el sencillo rumbo para Monterrey. Y es que el ex capitán de la Jaiba Brava, el recién llegado Gaddi Axel Aguirre metió la mano dentro del área en un disparó. El silbante Oscar Mejía marcó la pena máxima auxiliado por el VAR, y Rogelio Funes Mori fue quien disparó con autoridad a su costado derecho para anotar de nueva cuenta.

Para el segundo tiempo las condiciones no cambiaron: los Rojinegros tenían el balón pero de forma inoperante, mientras que Monterrey alertaba cuando se aproximaba. La situación se complicó más para los Zorros al 59, y es que José Javier Abella se hizo expulsar al aplicar una plancha a "Ponchito" González en medio campo, llevándose la roja directa. Los dirigidos por Aguirre no se desgastaron de más y la cómoda ventaja les permitió manejar las acciones del resto del juego sin mayor contratiempo, incluso acercándose al tercero en un par de ocasiones.

HABLA AGUIRRE

El "Vasco" aceptó que a su equipo le faltó atrevimiento y saber aprovechar las oportunidades de gol.

"Fuimos un equipo ordenado, no tengo que reprocharle nada a los míos, pero no podemos desaprovechar las situaciones que tuvimos, las situaciones de dos contra uno. Nos faltó atrevimiento con la pelota a tal grado que ellos con 10 jugaron mejor que nosotros, no supimos capitalizar ese hombre de más", dijo en videoconferencia.

El técnico destacó que iniciar el torneo con un triunfo le da tranquilidad para trabajar durante la semana aunque añadió que no se conforma con lo mostrado por sus dirigidos.

"Siempre se trabaja mejor con victoria, te da cierta tranquilidad, pero hasta ahí. Tenemos que mejorar muchísimo. No me gustó el equipo, éramos demasiado predecibles, muy lentos quizá, lo que más me cuesta es que no fuimos atrevidos y eso no está bien", indicó.

El estratega reveló que la ventaja que Monterrey tuvo desde el primer minuto del partido le dio la tranquilidad para ensayar variantes y buscar darle "frescura" al equipo al otorgarle minutos a algunos jugadores para evaluar su desempeño.