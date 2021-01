Paty Navidad denuncia censua

Paty Navidad recurrió a Instagram para reaccionar por el bloqueo de su cuenta de Twitter, suceso que ella califica como censura.

Navidad publicó un video en el que muestra cómo viajo en avión sin hacer uso del cubrebocas. El video fue grabado en el aeropuerto de la Ciudad de México, a donde acudió sin mascarilla.

En el video la actriz mexicana no habla, pero escribió su pensar en la descripción de éste: "¡La mentira no se censura, solo la verdad sufre de censura y no se debería festejar!".