Joe Cortez dejará pronto el hospital

El reconocido réferi miembro del Salón de la Fama, Joe Cortez, a combatido contra el COVID-19 durante 9 semanas.

Y es que aunque todavía permanece en un hospital de Las Vegas, Nevada, el veterano puertorriqueño reveló que las dos últimas pruebas para detectar el coronavirus fueron negativas y ya se encuentra en el proceso para regresar a casa bajo el cuidado de los médicos.

"Estaré en rehabilitación por unos días" señaló el caribeño "Estaba contra las cuerdas, pero me mantuve fuerte porque no voy a perder esta pelea por mí, mi familia y mi gente de Puerto Rico".

Además expresó: "Ya no tengo el virus y estamos avanzando. Me siento bien, nunca había pasado por algo así y tenemos que aprender a escuchar a los médicos, mantener la distancia, usar las máscaras, no estar en grupos grandes y quedarnos en casa el mayor tiempo posible. Esto no es una broma, es real y tenemos que cuidarnos unos a otros ", comentó Cortez en entrevista.

De 75 años, el boricua fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2011. Trabajó en más de 900 peleas profesionales, 170 de ellas con títulos mundiales involucrados.

La última vez que fue asignado a una pelea fue en 2012 cuando Saúl "Canelo" Álvarez noqueó en 5 rounds al norteamericano Josesito López, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, estando en juego el fajín Superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés).