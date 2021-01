'No toda la gente que llega va a aportar', dice Miroslava Sánchez Galván

Desde un principio, la intención de Miroslava Sánchez Galván ha sido ir por la candidatura a la alcaldía de Torreón. La diputada federal solicitó licencia a su cargo para enfocarse en su aspiración como militante de Morena, partido que asegura nadie quería, al cual ella le apostó.

"Somos la mayoría en el Congreso federal y hay muchas posiciones que tiene Morena a nivel nacional, y después del 2018 llega mucha gente que siempre había sido 'lopezobradorista' de clóset", dijo durante su visita al foro de Siglo TV.

Sin embargo, la doctora Sánchez Galván ve el lado bueno y malo de que en el partido sean incluyentes, ya que dice que "no toda la gente que llega va a aportar y a construir".

Sobre la logística para elegir un candidato del partido para competir por el Ayuntamiento de Torreón, del cual también son aspirantes Luis Fernando Salazar y José Ángel Pérez, espera que mucha gente se inscriba a esta contienda en la que la Comisión Nacional Electoral selecciona a los más competitivos para incluirlos en la encuesta que determinará quién encabezará la propuesta para la alcaldía.

"Es falso los que piensan que ya está definido el género para Torreón, que es hombre y que ya tiene nombre, eso en Morena no es cierto y no es válido", indicó.

Sánchez resaltó que Torreón es una ciudad importante, donde el perfil de una mujer con una trayectoria como diputada federal y presidenta de la Comisión de Salud, puede ser competitivo.

Respecto al proceso interno del partido para elegir a su candidato desde la dirigencia nacional dijo: "No he buscado a Mario Delgado. Conozco los procesos de selección de candidaturas, yo confío que haya respeto por parte de la dirigencia a nivel nacional, la Comisión Electoral y la Comisión de Encuestas. Sé valorar cuando una encuesta está bien diseñada para que se obtenga el resultado que se tiene que obtener".

También destacó que desde hace 14 años ha trabajado duro para construir "concientización, organización, comités de base, la defensa y promoción del voto para cualquier candidato de Morena".

"Yo quiero que la gente sepa quién soy y quiero que la gente me vea no solo como la doctora Miroslava Sánchez Galván, médico, radióloga, radióloga intervencionista, jubilada de Seguro Social con una trayectoria académica y profesional ahí, además de una trayectoria política construyendo Morena. A mí me gusta ayudar, me gusta servir y trabajar, soy honesta y congruente, quiero a mi municipio y creo que podemos hacer un excelente trabajo, nadie puede solo, por eso quiero construir un equipo cercano a la gente con base a sus necesidades", expuso.

Por otra parte, la aspirante a la alcaldía reconoció la necesidad de Morena de la formación y capacitación política ya que tiene claridad del proyecto porque formó el partido, resaltando que quienes acaban de llegar no tienen conocimiento y estatuto actual del organismo, pero sí buscan servirse de él.

Sobre las precampañas que hacen otros partidos comentó: "Los de enfrente ya andan en la compra directa y lo único que espero es que estos días nos sirvan para decirle a la ciudadanía que no se dejen comprar. El voto realmente es mucho más valioso que los 200 o 500 pesos, o que la despensa que les entregan. Al día de hoy creo que la gente ya tomó conciencia del error que cometió al votar por el PRI con el voto comprado, y darle Congreso del Estado. Ojalá lo valoren y lo entiendan. Agarra lo que te den, pero vota por la mejor opción", compartió en entrevista para El Siglo de Torreón.