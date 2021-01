Eduardo Verástegui 'ofrece' su cuenta de Twitter a Donald Trump

"¿Ya se perdió la libertad de expresión?", cuestiona Eduardo Verástegui en Twitter, donde ya no está su foto como imagen de perfil, pues la cambió y puso la del presidente de Estados Unidos Donald Trump, a quien le suspendieron su cuenta en dicha red social por violar normas de comunidad.

El actor mexicano continúa con su apoyo incondicional a Trump, por lo que ahora, como foto de perfil, presume el rostro del aún presidente de EUA.

Verástegui reitera su rechazo al aborto y a su lucha contra esta práctica, la cual, desde su perspectiva, promueve la muerte.

"Familia, que no se nos olvide que Dios no se muda, ni tampoco lo que estamos defendiendo se muda. Seguiremos defendiendo los valores antropológicos y los valores trascendentales que venimos defendiendo, y lo haremos hasta la muerte. #fe #vida #familia y #libertad". El actor reconoce que lo ocurrido el miércoles en el Capitolio de Estados Unidos no estuvo bien, pues la violencia nunca será una solución; relacionó esta violencia con la ejercida por las mujeres que se someten al aborto.

"Lo que sucedió el Miércoles 6 de Enero en el Capitolio fue un acto de violencia intolerable. Que se investigue y se juzgue a los que planearon este asalto. ¡La violencia jamás será la solución! #PazyBien para todos".

"La violencia jamás será la solución. Por eso seguimos luchando contra el violento crimen del aborto, la peor violencia de todas: matar a un bebé en el vientre de su madre. Defendamos la vida de todos, principalmente la vida de aquellos que no se pueden defender", se lee.

Verástegui salió a la defensa de Donald Trump y le sugirió a Twitter cancelar todas las cuentas de quienes promueven el aborto, pues según él, esos mensajes sí incitan a la "cruel violencia del asesinato de un bebé".

Para Eduardo a los haters también les deberían cancelar las cuentas en Twitter, pues incitan a la violencia, aunque reconoció que si esto se hiciera realidad, la red se iría a bancarrota.