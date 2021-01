Arranca la competencia FIRST Robotics

Ayer sábado arrancó la temporada 2021 de la competencia de robótica juvenil más grande del mundo, FIRST Robotics. En esta ocasión llevará el nombre de "Infinite Recharge", misma que se realizará de manera virtual debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El 'kickoff' oficial se realizó en punto de las 11:00 horas (hora del Centro de México) mediante una transmisión de FIRSTtv en diversas plataformas de redes sociales, ahí miles de niños y jóvenes de todo el mundo pudieron observar los testimonios de organizadores y colaboradores en diversos países. Para este año se privilegió especialmente la contribución a la sociedad y el llevar a cabo sus proyectos con las precauciones sanitarias.

"Para este año hemos creado nuevos retos que te emocionarán, que harán que continúes sintiéndote parte de la comunidad FIRST y que te harán pensar en mucho más que una máquina competitiva, ojalá que FIRST siga siendo la diversión más grande que hayas tenido… Esta temporada de FIRST es diferente, seguro, sabemos que ha habido y sigue habiendo muchas incógnitas, pero mientras algunas cosas han cambiado, lo central de lo que es un equipo de FIRST sigue siendo lo mismo", informó la organización del evento mediante su presentador, Blair Hundertmark.

Al respecto, el director general de Industrial Peñoles, empresa impulsora de la competencia en México y la Comarca Lagunera, informó también mediante un mensaje que pese a los "desafíos" a los que se enfrentó la humanidad en 2020, se debe ver la competencia de FIRST como una oportunidad de mejorar la propia habilidad de los jóvenes y aportar al mundo.

"Estamos muy entusiasmados con el regreso de la competencia FIRST robotics, el año 2020 nos impuso grandes retos y aprendimos a adaptarnos a una nueva realidad, nos mostró la importancia de ser ágiles y flexibles para dar continuidad a nuestras actividades y responsabilidades diarias, la iniciativa FIRST robotics es un programa en que Peñoles decidió sumarse para promover la ciencia y la tecnología y que a través de instituciones educativas, se dé formación integral a los jóvenes estudiantes en diferentes disciplinas técnicas y humanas".

Los retos de este año buscarán mantener la esencia de la competencia, asegurando que sus competidores sigan trabajando mediante lluvias de ideas, diseños, esquemas, planos, pero sobre todo, muchísima diversión.

Estarán enfocados en que los jóvenes proyecten sus conocimientos y habilidades en la resolución de problemáticas que afecten a la comunidad en la que viven, tomando como tema central la pandemia que llegó al mundo el año pasado.

Para "cambiar el juego" es necesario pensar en grande, por lo que para quienes estén interesados en participar en la competencia, el registro de equipos nuevos aún es posible, solo deberán contactar al equipo FIRSTinspires.

Este 2021, cerca de 100 mil estudiantes de preparatoria divididos en casi 4 mil equipos, entrarán al juego de robótica llamado "Infinite Recharge".

La empresa Peñoles ha demostrado que la mejor manera de impulsar el desarrollo de México es apoyando proyectos como la competencia FIRST, donde los jóvenes adquieren conocimientos y desarrollan habilidades, pero sobre todo, viven y practican los valores.

Desde hace nueve años la empresa lagunera patrocina equipos de jóvenes de diferentes estados del país para que incrementen y apliquen sus conocimientos en la competencia de robótica, para lo cual desarrolló un programa donde se brinda capacitación y asesoría.

En 2020, la empresa patrocinó a 23 equipos de jóvenes de Coahuila, Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Durante el 2020, sin embargo, la competencia fue cancelada debido a la pandemia originada por el COVID-19.