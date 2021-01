La actriz, Luz María Jerez lo "quiere todo" y vaya que lo ha logrado gracias a su reciente proyecto.

La telenovela, Quererlo todo, en donde ella figura como antagonista, se ha posicionado como una de las más vistas, pese a contar con el horario de las 15:30 horas, lo que demuestra que si un trabajo televisivo es buena "pega" en cualquier hora.

"Es un proyecto padrísimo conformado por una gran elenco, una historia genial y unas lindas locaciones. Lo encabeza Nacho Sada, con quien ya había laborado en Un refugio para el amor", comentó.

En entrevista vía telefónica, la actriz nacida en San Miguel de Allende, Guanajuato, comentó que se trata de una telenovela clásica campirana hecha para quienes han sido fieles seguidores del canal Las estrellas.

"Tenemos un público fantástico y va dirigido a ese público en ese horario tan padre que igual por ejemplo cuando ustedes están comiendo, nosotros los estamos acompañando desde tu televisor.

"Es una historia de 120 capítulos, en cada uno de ellos han sucedido cosas inimaginables y quienes están al pendiente del melodrama lo saben. La trama está muy bien escrita y el triángulo que forman Danilo Carrera, Michelle Renaud y Víctor González, éste es mi hijo en la telenovela", contó la talentosa actriz. En Quererlo todo, Luz María encarna a "Minerva", una mujer adicta al juego cuyo único interés es el dinero, por lo que siempre está buscándolo, no importa cómo lo consiga.

"Mi personaje es vital, pero algo que me gusta de esta telenovela es que todos los personajes tienen su propia historia, no hay uno que no", externó muy emocionada.

Algo que de igual manera aplaudió la primera actriz es que Quererlo todo es dirigida por dos mujeres: Claudia Elisa Aguilar y Sandra Schiffner.

"Ahí vamos -las mujeres-, hemos ido ganado terreno paulatinamente y eso está increíble. Me da mucho gusto que esto esté pasando", relató.

Explicó Jerez cómo es que han grabado la novela en tiempos de pandemia de COVID-19.

"Hay un gran protocolo de seguridad, nos tienen gel antibacterial por todos lados; ensayamos con cubrebocas, cuando nos toca grabar guardamos en un cajón nuestras coas, al terminar, de inmediato nos ponemos todo. Toda la empresa Televisa tiene un gran protocolo de sanidad".

Por otro lado, Luz María dijo que siendo una mujer hiperactiva batalló bastante a la hora de comprender que debía salir lo menos posible para evitar contagiarse del coronavirus. Luego, asimiló la situación y hasta le sacó provecho.

"Me costó mucho trabajo entender que tenía que quedarme encerrada; después, cuando asumí que la cosa estaba mal me la pasé muy bien encerrada.

"Me puse hacer zoom, tomé cursos de actuación en línea y me puse a hacer muchas cosas que siempre había querido hacer como leer libros. Ahora, les cuento que tenía unos ahorritos, pero la cosa se empezó a poner mal y justo me llega un gran regalo de vida que fue esta telenovela de Quererlo todo".

Luz María puede presumir que desde que comenzó su carrera -en los ochenta-, el trabajo no le ha faltado en teatro, cine y televisión.

"Bendito Dios siempre he tenido qué hacer. Estoy agradecida por todas las bendiciones que he recibido. Me sigo preparando para tratar siempre de ser una mejor actriz y una mejor mujer".

La artista siempre se ha visto jovial y con mucha energía. Comentó que es el trabajo, la razón por la que se ve y se siente de esa manera.

"Actuar, para mí, es un placer de la vida y eso se refleja. Que me paguen por hacer lo que me gusta me da euforia y felicidad".

Sobre Torreón, Luz María Jerez solo tuvo elogios para su gente, su gastronomía y sus recintos culturales.

"Gracias al teatro he podido visitarlos en diversas ocasiones y siempre me quedó con un buen sabor de boca. Tienen sitios para presumir como los teatros Nazas e Isauro Martínez", puntualizó.

Trayectoria

Otras telenovelas que ha hecho son:

Cita a ciegas

Sin miedo a la verdad.

Por amar sin ley

Mi marido tiene familia

Tres veces Ana

Lo imperdonable

Quiero amarte

Un refugio para el amor

Ni contigo ni sin ti

Verano de amor

Querida enemiga