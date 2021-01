Docentes de Coahuila recibirán vacuna el próximo mes

El secretario de Educación en Coahuila, Higinio González Calderón, indicó que el próximo mes los docentes frente a grupo serán vacunados contra el COVID-19 y espera que en el mes de marzo todo el personal educativo reciba la inmunización.

Sin embargo aclaró que el regreso a clases se dará hasta que el Consejo Estatal de Salud lo permita.

González indicó que será difícil que Coahuila alcance el color verde en el semáforo epidemiológico debido a que el estado es extenso y con múltiples zonas urbanas de importancia y aclaró que el panorama será por regiones.

El secretario puntualizó que es importante un regreso a clases presenciales, sobre todo en el caso de los niños de reciente ingreso a preescolar, primaria y secundaria, pues no conocen su escuela, maestros ni compañeros.

"No es lo mismo que ahora reciban instrucciones por el celular, tablet o computadora por un docente al que no conocen físicamente Sin embargo, ahora las condiciones no son las ideales para retornar al aula. Aun así en Coahuila se hace el mayor esfuerzo para mantener la calidad educativa", dijo el funcionario.

REGRESO VIRTUAL

Al mantenerse las altas cifras de contagios, el regreso a clases este lunes será virtual. Mañana cerca de 613 mil alumnos de educación básica y 29 mil docentes regresarán a clases a distancia en Coahuila.

El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que este ciclo escolar se dará énfasis en la enseñanza de Matemáticas y Lenguaje, cuyo aprendizaje merece atención especial para los alumnos. Estas áreas son básicas conforme al plan educativo anual.

Además se ha informado que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene focalizadas las necesidades de los alumnos para aprender y aprovechar el ciclo escolar.