La ciencia y Twitter le replican a Paty Navidad

Previo a que la cuenta de Twitter de Paty Navidad fuera suspendida, la actriz se mostraba confiada en que nadie la censuraría sus redes sociales, pues afirmó que ella nunca ha desinformado con sus planteamientos acerca del Coronavirus y lo que ella llama el nuevo orden mundial.

En los últimos diez meses la actriz sinaloense no sólo ha hablado respecto a una dominación de los humanos a través de chips y de nanotecnología, también se ha mostrado muy segura al tener puntos muy controversiales acerca de la tecnología 5G, la inteligencia artificial y el uso de los cubrebocas.

Incluso teorías que podrían sonar descabelladas como los reptilianos, puntos cuánticos y conspiraciones gubernamentales para el sometimiento de los seres humanos.

Si bien los comentarios de Paty no han sido tomados con seriedad por las personas, existen grupos que apoyan a la actriz en sus aseveraciones, en las que también ha promovido el no uso de cubrebocas, y ha detallado que, de existir una vacuna, ella no se la pondría, pues a través de esto se busca el sometimiento de la población mundial.

Aunque los bloqueos que hace Twitter suelen ser de 12 horas, en el caso de Paty ya ha rebasado esa brecha y lo cierto es que la actriz no puede hacer nada para revertir esa "censura", esto debido a que esta red social, al igual que otras como Instagram o Facebook hacen "firmar" una política de términos y condiciones a todos sus usuarios.

Al igual que sucedió con el bloqueó que Twitter hizo presidente de Estados Unidos Donald Trump, la red social aclara que puede permitir la existencia de contenido alterado o falso, pero incluyendo una etiqueta en la que se advierta de esto para ayudar a los usuarios a buscar más contexto y comprender su autenticidad.

Este bloqueo a una cuenta impide que el dueño del perfil pueda ingresar a su red, publicar, retuitear o interactuar de ninguna forma hasta que termine el lapso de 12 horas, o si lo decide la plataforma, extenderlo e incluso cerrar la cuenta.

Un medio acudió a un especialista para desenmarañar todos los conceptos de los que Paty Navidad ha hablado en sus redes sociales.

Es el doctor Sergio De Régules, divulgador científico, catedrático de la Universidad Nacional Autonóma de México y quien también colabora en Universum, quien paso a paso explica estos conceptos y quien también afirma que, de no medir las aseveraciones que la actriz hace, podrían desinformar y tener un tono trágico al seguir las indicaciones que Navidad ha expuesto.

"Es lamentable que alguien con un micrófono diga este tipo de cosas y desinforme. Ella está rosando la conspiración de ultraderecha y antisemita. Si alguien le cree, esa persona podría tomar decisiones que van en contra de su salud y puede que hasta sea criminal lo que hace esta mujer, es decir, si alguien se enferma o se muere por sus mensajes, le pesará en su conciencia, además debe tener cuidado porque un día se le puede voltear y acusarla de fascista y le puede ir mal en su carrera", explicó De Régules.

El doctor explicó que quizá los comentarios de la actriz provengan de su posible ignorancia de cómo funciona la ciencia y la tecnología y que, si bien no es algo que ella haya inventado, sí es algo que, al ser una figura pública, hace que sus palabras lleguen a tener un eco mayor.

"Todas estas teorías de conspiración no las inventó ella, son conspiraciones que existen desde hace tiempo. ¿A quién benefician estas ideas? Porque muchas de estas locuras no son al azar, algunas son respuesta a la ignorancia, pero muchas otras las impulsan sitios web de ultraderecha en Estados Unidos, por decir, la del 5G la impulsan páginas de ultraderecha y habría que ver con qué propósito y si sólo es tarugada o hay a quien le conviene que se propaguen. Se sabe que parte de la campaña de Rusia contra EU para minar la confianza de los estadounidenses también están propagando estas cosas, y a lo mejor Paty Navidad sin saberlo anda haciéndole el trabajo y gratis a Vladimir Putin", detalló.

LA CIENCIA DICE...

5G ¿Qué es?

Es la tecnología que transmite o transmitirá ondas electromagnéticas de radio, concretamente en las frecuencias que usan las redes de telefonía celular. Son ondas de radio, es una forma de codificar las llamadas telefónicas y los textos de manera más eficiente, que se transmita más información y más rápido.

¿Se puede someter a través del 5G?

No y creer que todas estas cosas que dice la señora pueden pasar, como controlar cerebros con el 5G es el resultado de no tener ni idea que en la ciencia y la tecnología todo tiene un sistema para que funcionen y no funcionan sólo porque sí, es algo muy diseñado.

Puntos cuánticos:

¿Qué es?

Son materiales, es como si se tuviera un LED pero súper pequeño, de millonésimas de milímetro y lo único que hace un punto cuántico es que, si proyectas luz, la absorbe como lo haría un átomo o una molécula de muchas sustancias y la emite de otro color. Tiene aplicaciones ópticas y médicas.

¿Se puede controlar a alguien con esto?

No veo cómo con puntos cuánticos podrían someter o controlar a la gente. En el peor de los casos, si te inyectan puntos cuánticos, no te preocupes, es como si te inyectaran arenita, silicio, no pasará nada. Además de ser posible, ¿cómo le harían para proyectarle luz ultravioleta para que funcionen? Si está dentro de tu organismo, las ondas de radio traspasan pero la luz no.

Nanotecnología:

¿Qué es?

Es la manipulación de la materia a escala nanométrica. La idea es que es como una carta a Santa Claus, yo digo qué propiedades quiero que tenga mi materia y la voy construyendo átomo por átomo, molécula por molécula, son técnica para construir los materiales que queremos usar en la electrónica, en la óptica.

¿Se puede controlar a alguien con esto?

No entiendo cómo a través de la nanotecnología se podría controlar a alguien, qué materiales, moléculas o átomos, ocasionarían que alguien haga lo que otro quiere que haga, es un sinsentido.

Chips en las vacunas

¿Es posible?

No sabemos si la vacuna será ingerida, inyectada, inhalada, yo pregunto ¿cómo actuaría un chip en tu cuerpo? ¿Qué va a emitir en tu cuerpo? ¿Qué va a hacer en tu cuerpo? ¿cómo te va a controlar? El cerebro no tiene manera de responder a eso. Que nos diga Paty Navidad cómo es el mecanismo de los chips, porque francamente no es posible, es lo más loco de todas sus teorías. Hoy te puedes poner un chip que transmite tu posición, es lo que se hace con las mascotas para que no se te pierdan o que se ponen las personas para posibles secuestros, eso sí se puede pero otra es un chip que te pueda controlar, no hay mecanismo posible que haga eso.

Vacunas contra COVID-19, para mantenernos hipervigilados, dice Paty Navidad

Cubrebocas

¿Sólo son para enfermos?

Ella dice que el cubrebocas es un bozal para hacer callar a la gente pero díganme ¿a quién un cubrebocas le impide hablar? Este objeto lo debemos portar todos mientras no haya vacuna, porque, a diferencia de otros virus como el SARS o el MERS, se ha demostrado que con el Covid-19 los infectados no siempre tienen reacción inmediata al virus. Puedes estar infectado e infectarte sin estar enfermo, sin tener síntomas.

Inteligencia artificial (IA) ¿Qué es?

Es la idea de que con máquinas se pueden reproducir algunas funciones del cerebro humano y en eso se ha trabajado desde los años 50 y ahora está encontrando otras aplicaciones. Por un lado, se busca que las máquinas cada vez tengan funciones más complejas y ahora vemos que ya las tienen, por ejemplo los algoritmos que se utilizan en las redes sociales para vendernos cosas o servicios basados en nuestra actividad es parte de ello.

¿Es posible controlar a través de la IA? Algunos de estos avances sí logran dar un poco de miedo, como el reconocimiento facial que se utiliza para facebook o smartphones, hay cámaras en todo el mundo, hay que tener cuidado, se pueden usar para la represión.

Nuevo Orden Mundial:

¿Qué es?

La teoría de conspiración acerca del llamado Nuevo Orden Mundial afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único.

¿Qué tan cierto es?

Ella dice que es una conspiración que nos quieren imponer un régimen como el de China y ayudado por los líderes del mundo, pero eso es absurdo porque todos los países más poderosos, son enemigos de China, empezando por Estados Unidos, Alemania, Francia y Gran Bretaña, son adversarios, ¿cuál sería el fin de unirse a su enemigo?