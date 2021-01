La vez que Martha Higareda confundió a 'Canelo' Álvarez con un narco

Martha Higareda es muy amiga del boxeador mexicano, Saúl “El Canelo” Álvarez, sin embargo, cuando lo conoció pensaba que se trataba de un narcotraficante.

Así lo reveló la actriz a través de su podcast, De todo un mucho, donde recordó su encuentro con el luchador cuando ambos esperaban un avión rumbo a Los Ángeles, California.

Higareda relató que se encontraba en el aeropuerto cuando vio que un chico pelirrojo se encontraba rodeado de un grupo de personas vestidas con playeras de marca y logos gigantes, por lo que pensó que era un narcotraficante.

Luego, narró que el “chico pelirrojo” se acercó y le pidió una foto, así como también para sus acompañantes.

Al ingresar finalmente al avión, Higareda se dio cuenta que ambos compartían asientos, algo que emocionó al boxeador.

"Él se emocionó y dijo 'wow, nos tocó juntos', en cambio yo pensé 'ay, me tocó con el narco'. Vio que llevaba las cartas y me pidió que las leyera. La cuestión es que al final me dijo '¿no sabes quién soy verdad?'. Me comentó que era el Canelo, me invitó a su pelea y todo estuvo súper", mencionó.

El avión donde viajaban tuvo que aterrizar de emergencia en Tijuana y ambos pasaron la frontera a pie ya que en San Diego Oscar de la Hoya tenía listas unas camionetas. La actriz se fue con el boxeador hasta Los Ángeles y se hicieron muy amigos.