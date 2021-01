¿Qué colores de cabello de aumentan la edad?

Al cambiar el estilo del pelo, ya sea con un corte o un tinte nuevo, se busca lucir espectacular. Lo que siempre se evita es parecer de una edad mucho mayor a la que realmente se tiene, no obstante, hay colores de tintes que pueden generar ese efecto, ya que se pueden ver falsos, resaltar las manchas de la piel e incluso pueden no cubrir las canas.

Es por este motivo que debes evitar utilizar colores de pelo muy exagerados o muy intensos, ya que L’Oreal indica que avejentan el look; así como tener en cuenta que para lucir más joven los tonos naturales son los indicados, de acuerdo con Schwarzkopf.

En De Última te decimos cuáles son los colores de pelo que debes evitar si no quieres verte más grande.

Negro

Siempre evita teñir tu cabello con tonos demasiado oscuros, como un negro profundo, ya que éste te podría hacer lucir más grande de lo que realmente eres. Esto se debe a que el negro endurece y remarca los rasgos del rostro, así como las imperfecciones, de acuerdo con L’Oreal.

Además, Schwarzkopf indica que no favorece a las pieles blancas o muy pálidas, ya que resalta hasta las arrugas más pequeñas, así como las ojeras.

Otra razón para evitarlo es que, a pesar de que ayuda a cubrir las canas, al ser un color muy intenso, las nuevas que salgan resaltarán demasiado en la cabellera oscura, por lo que deberás estar pendiente de las nuevas canas que salgan.

Colores intensos o extravagantes

L’Oreal indica que, si lo que buscas es verte joven, debes evitar a toda costa los colores muy intensos o extravagantes como los de fantasía, ya que se ven falsos y por lo tanto te hacen lucir mayor.

Además, los colores vibrantes resaltan las manchas de la cara y no cubren del todo las canas. L’Oreal afirma también que los tonos fantasía como azul, morado o rosa no favorecen a las personas en edad madura, ya que se asocian con la adolescencia, por lo que se debe optar por tonos naturales.

Rojo intenso

El rojo intenso puede hacerte lucir mayor, ya que al ser un color vibrante resalta las manchas de la piel e imperfecciones. Si quieres teñir tu pelo con algún tono rojizo, L’Oreal recomienda castaños caoba o cobrizos con estilo natural.

Este color, además, no suele fijarse bien en el cabello cuando hay canas, por lo que puede no lograr la cobertura deseada. Schwarzkopf no recomienda utilizar este tono debido a que atrae todas las miradas y traiciona la voluntad de querer parecer más joven.

Rubios muy claros y cenizos

Es recomendable no hacer uso de tintes grisáceos o muy claros si lo que buscas es quitarte años de encima, ya que tu pelo pude lucir plano y manchado, de acuerdo con el estilista Michelle Lee. Si no se cuida apropiadamente, también se verá seco y maltratado, haciéndote lucir mucho más grande de lo que realmente eres.

i quieres hacer uso de una paleta de colores como ésta es recomendable elegir tonos plateados, así como optar por un pelo con ondas sueltas que suavicen el rostro.

Luce más joven, ¿qué tonos elegir?

Para quitarte años de encim,a L’Oreal recomienda elegir tonos naturales como un chocolate o castaño claro dorado, de acuerdo con el color de la piel. Lo ideal es aclarar el cabello uno o dos tonos para que te veas más joven.

Los rubios en tonos miel o reflejos dorados serán grandes aliados, ya que le dan un toque rosado a la piel, disimulan las manchitas rojas, suavizan las arrugas y combinan con las primeras canas. Lo que te hará lucir mucho más joven y con un pelo hermoso.