Yuliana Martínez de la Voz México sorprende al perder 90 Kg

La ganadora de la quinta temporada de La Voz México, de la mano del reguetonero J Balvin, llegó a miles de hogares del país por su increíble talento.

La participante, quien se ha dedicado a su música y familia tras algunos años de haberse coronado, sorprendió en las últimas semanas con su cambio físico.

Durante su temporada, Yuliana tenía problemas de la tiroides, los cuales la llevaron al sobrepeso, un preinfarto y prediabetes, por lo que decidió hacer un cambio radical por su salud y por su familia.

Con ayuda de profesionales, la joven cantante se sometió a una cirugía de manga gástrica con la que hasta el día de hoy ha logrado perder poco más de 90 kilogramos.

"Recuerdo cuando empecé a querer bajar de peso. Hablando un día con José, él me pregunto que si lo hacía porque así lo quería yo o no? Jamás había escuchado a alguien hacer la pregunta de ese modo. Todos me aconsejaban bajar de peso o hacían comentarios fuertes de mi cuerpo pero NADIE se había tomado la molestia de preguntarme si eso era algo que YO quisiera. Cuando lo pensé bien y en todos los beneficios que eso me traería, José siempre me impulsó...", compartió en redes sociales respecto al apoyo que recibió por parte de su coach durante la transición.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yuliana Martinez (@yulianamartinezmusica)

