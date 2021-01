Finalmente iniciará construcción de plaza

Después de hace más de cuatro años que se anunció en el municipio de Francisco I. Madero la construcción de una plaza comercial en donde se instalan unas salas de cine, finalmente la obra iniciará la próxima semana.

Lo anterior lo confirmó el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez, quien agregó que, la denominada "Plaza Madero" contará también con una sucursal bancaria y un spa y el predio se localiza por el bulevar Humberto Moreira, a un costado de donde se encuentra una tienda departamental.

Destacó que está nueva inversión generará una importante derrama económica, no solo por los empleos que los negocios otorgarán sino que dejará de "fugarse" el recurso hacía otros municipios conurbados pues los maderenses acuden a otras partes para distraerse.

"Es una inversión importante no solo por los empleos que generará, sino que se vuelve atractiva la ciudad, para que la gente ya no tenga que ir a Torreón o San Pedro al cine, sobre todo los ejidos que ellos no tenía la manera de ir allá".

Resaltó que los empresarios le notificaron que en el transcurso de la semana que entra se colocaría la primera piedra, pues desde hace meses que empezaron con el trámite de los permisos de obra y demás requisitos para empezar con los trabajos.

El edil resaltó que Madero es el único municipio de la región que no cuenta con salas de cine y reiteró que es muy positivo que se generen inversiones que propician crecimiento para la ciudad, considerando además que el municipio queda en el centro localidades del lado de Coahuila y Durango, pues tiene colindancia con ejidos de Matamoros, San Pedro, Tlahualilo y Gómez Palacio, por lo tanto sus habitantes "bajan" a la cabecera municipal para hacer sus compras.

DESDE 2016

Fue a principios de julio del 2016 que los empresarios se reunieron con las autoridades municipales para formalizar su intención de invertir en Francisco I. Madero y en ese momento se dijo que la construcción empezaría en aproximadamente una semana, con una inversión de 25 millones de pesos, ya que el proyecto contemplaba la construcción de cinco salas de cine, pues la infraestructura estaría a la "altura de cualquier ciudad del país".