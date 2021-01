Niega Miroslava Sánchez intención de reelegirse

La morenista Miroslava Sánchez Galván negó que haya manifestado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su intención de reelegirse en el cargo como diputada federal en el proceso electoral de 2021 y al mismo tiempo, el mismo interés por contender por la alcaldía de Torreón.

Dijo que se trata de una "mentira" que tenga intenciones de ocupar de nueva cuenta una diputación federal y tajante, señaló que en estos momentos le está apostando a encabezar la candidatura por Morena en la carrera por la presidencia municipal.

"Yo no fuí, no me inscribí, sí quería aclarar eso, no me inscribí para contender por la diputación federal, le estoy apostando todo a esta parte, yo quiero mucho a Torreón y creo que podemos hacer muy buen trabajo. Creo que he hecho un buen trabajo en la diputación federal como presidenta de la Comisión de Salud, ha sido un esfuerzo extraordinario no solo mío sino de toda la comisión y del equipo de trabajo", expresó.

Oportunamente, El Siglo de Torreón informó que Sánchez Galván aparece en el listado oficial proporcionado por el INE de las personas que manifestaron su intención de reelegirse por lo que estaría participando en el proceso local y federal, en la fase de precampañas.

Incluso, en redes sociales trascendió un documento fechado el 14 de diciembre 2020 y dirigido a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión donde Sánchez Galván manifestó su intención de optar por la elección consecutiva en el proceso electoral 2020-2021. Esto dentro de lo dispuesto por el Acuerdo del Consejo General del INE por el que se emiten los Lineamientos sobre reelección de diputaciones.

Tras desmentir lo anterior, Miroslava Sánchez Galván aseguró que "soy la mejor opción para Torreón". Agregó que respetará los resultados de las encuestas internas en Morena pero agregó que habrá qué ver hasta dónde la Comisión Nacional de Elecciones permitirá a candidatas y candidatos externos, sobre todo porque dice que hay personas que "en un extremo de cinismo" han manifestado su intención por representar a Morena en las próximas elecciones, aún y cuando en tiempos previos criticaron a esta organización política.