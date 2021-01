Declaran emergencia para 13 municipios

El Gobierno Federal declaró emergencia para 13 municipios de Durango, a consecuencia de las nevadas registradas a inicios de año.

Héctor Flores Ávalos, secretario General de Gobierno, confirmó que recibieron la notificación de la Secretaría de Gobernación de dicha declaratoria para los municipios de Canatlán, Canelas, Durango, Guanaceví, Ocampo, Otáez, Pueblo Nuevo, San Bernardo, San Dimas, Santiago Papasquiaro, Tamazula, Tepehuanes y Topia.

"Estamos recopilando la información prácticamente desde el primer día. La realidad es que se trabajó a través de la Coordinación de Protección Civil con las distintas autoridades municipales, para poder tener la información lo antes posible y poderla meter al trámite conocido hasta ese momento, de la vigencia del Fonden", dijo el funcionario estatal.

A LA ESPERA DE RECURSOS

Detalló que actualmente están a la espera de que se proporcionen los recursos correspondientes para poder atender las necesidades de la población.

Sin embargo, admitió que existe incertidumbre en este sentido, pues no hay reglas de operación vigentes para que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y de Protección Civil, libere dichos apoyos.

Resaltó que apelan a la comprensión de la Federación para acelerar o concretar la liberación de recursos correspondientes a la declaratoria, para que transite de manera favorable para la población de los 13 municipios considerados.

"Ahorita no se podría hablar que esté en riesgo que no se apoye a la comunidad en Durango, sino de lo que se habla, y hay que decirlo con toda transparencia, es que no hay certidumbre en los tiempos, los montos, las formas, los procesos que deben de seguirse para que esto sea posible", precisó Flores Ávalos.

Complementó que los recursos existen y están en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que esperarán lo conducente para concretar el acceso a los recursos que implica la declaratoria, para posteriormente dispersarlos a las comunidades de los 13 municipios en los que se registraron precipitaciones en forma de nieve.