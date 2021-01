Cobija con sangre alerta a corporaciones en Lerdo

Un bulto envuelto en cobija "ensangrentada" a un lado del Periférico, causó alarma entre las corporaciones policiales al amanecer de ayer viernes, pero resultó ser sólo una cobija arrojada en ese lugar.

A las 6:48 horas, las corporaciones de seguridad recibieron varios avisos mediante el 911 de Emergencias, de personas que vieron un bulto envuelto en una cobija con manchas de sangre a un costado del Periférico, a la altura del fraccionamiento Villas San Isidro.

ACUDEN AL LUGAR

En pocos minutos arribaron al lugar indicado elementos de las distintas corporaciones policiales en sus patrullas, para verificar la información y realizar las primeras investigaciones, lo que llamó la atención de vecinos del lugar.

Lo que encontraron los patrulleros fue una cobija de colores y con flores estampadas color rojo, pero que no tenía nada más.

El aviso también se recibió en la Vicefiscalía de la Región Laguna de Durango e incluso ya le estaban haciendo el reporte al agente investigador del Ministerio Público de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, así como a los peritos, para que acudiesen a tomar conocimiento y dar fe de lo sucedido.

Al comprobarse que sólo era una cobija y no había delito qué perseguir, los agentes policiales se retiraron del lugar y reportaron a la Vicefiscalía que "no hubo novedad!, por lo que no se abrió carpeta.