Vicente y Alejandro Fernández ya se habrían vacunado contra COVID-19

En días recientes la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 ha sido tema de conversación, pues no solo personal médico la ha recibido, pues Ricardo Muñoz, vocalista de Intocable, también fue inyectado. No obstante, otras personas también habrían usado sus medios para conseguir una aplicación de la cura desarrollada por Pfizer y BioNTech.

En un reciente video, Juan José Origel dio a conocer que otros cantantes, muy reconocidos dentro del mundo musical mexicano, también fueron vacunados recientemente.

"Me enteré, ¿quién creen que ya se vacunó? Ni lo saben, no, no, no… Ya recibieron la vacuna (contra el COVID-19) don Vicente Fernández, 'El Potrillo' y hasta a Gerardo, su hermano; ya los vacunaron".

El periodista de espectáculos enfatizó que fueron esos tres miembros de la dinastía Fernández quienes fueron inyectados. "No sé si a doña Cuquita (María del Refugio Abarca Villaseñor, esposa de Vicente) también. Yo me enteré de estos tres, pero ya los vacunaron. Qué bueno", agregó. Luego de su comentario sobre los intérpretes de regional mexicano, Origel aplaudió que al personal médico le estén aplicando la vacuna para que puedan seguir atendiendo a las personas infectadas por el coronavirus SARS-CoV-2.

En los comentarios del clip publicado en YouTube los usuarios de la plataforma condenaron que hayan sido los intérpretes quienes hayan sido inyectados, luego que el inicio de la campaña de vacunación está enfocada a proteger a médicos y enfermeros que están en la primera línea contra la enfermedad que ha provocado más de 130 mil muertes en México.

SSA DICE QUE ES IMPOSIBLE

Por su parte, la Secretaría de Salud ( Ssa) aseguró que ningún mexicano ajeno al sector salud de primera línea, es decir, los médicos que atienden a enfermos de COVID-19, la ha recibido y al menos hasta febrero será así. "El gobierno federal estableció un calendario donde inmediatamente después se aplicará al resto del personal, que aunque no atiende a personas con COVID-19, como la enfermedad está generalizada, siempre tienen riesgos", afirmó un vocero de la Secretaría de Salud.

Según informaron, es imposible que alguna dosis pueda ser aplicada fuera de los puntos de vacunación encargados de distribuir y administrar la vacuna, que son distintos hospitales de las Fuerzas Armadas y el Ejército de México. Los médicos que han sido vacunados fueron previamente registrados por los directivos de cada hospital.