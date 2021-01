Pago de impuestos, complicado para 3 de cada 10 mexicanos

El pago de impuestos o servicios como el predial, entre otros que se realizan a comienzo de año, será complicado para 3 de cada 10 mexicanos, ante la disminución de ingresos y cierre de negocios ocasionado por el golpe económico de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con una encuesta realizada por la firma financiera yotepresto.com.

De acuerdo con la empresa, durante este mes, la mayoría de las personas paga impuestos y servicios que tienen un descuento especial. Sin embargo, 32.6% de los encuestados aseguró que no podrá cumplir con todos sus compromisos, ya que sus ingresos no son suficientes o tienen muchas deudas. "A pesar de que la mayoría de los gobiernos se solidarizaron con los contribuyentes y no aumentaron los costos de impuestos y servicios, hay personas que apenas y pueden pagar lo básico, ya sea porque sus ingresos son muy bajos o porque tuvieron que endeudarse para poder sobrellevar la crisis del año pasado", dijo la firma.

La encuesta arroja que debido a las complicaciones económicas ocasionadas por la pandemia, 62.5% de los mexicanos creen que esta cuesta de enero será más complicada que la anterior. Así, el 74%, de quienes participaron en el ejercicio, aseguró que tiene menos ingresos que el año pasado, debido a la emergencia sanitaria, durante la cual han perdido su empleo, cerrado su negocio temporal o permanentemente, sus clientes han disminuido, entre otras complicaciones.

Ante el entorno, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) recomendó a la población con problemas en sus finanzas ante la cuesta de enero, replantear su presupuesto ya que las metas y deudas ahora son distintas por el entorno económico, por lo que se deben revisar los pagos que se deben realizar de manera inevitable y darles prioridad. A la par, se deben liquidar primero las deudas que tengan una mayor tasa de interés. De igual forma, se deben planear los gastos semanales y en el caso de tener deudas en las tarjetas, siempre se debe pagar más del mínimo, ya que hacer lo contrario sólo alarga la deuda y los intereses irán aumentando.