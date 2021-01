Van por la revancha

En las últimas décadas, la industria del cine jamás había vivido una crisis tan tremenda como la que le ha originado la pandemia de COVID-19 a nivel mundial.

Durante varios meses de 2020 las salas cerraron. Cuando abrieron sus puertas se enfrentaron a dos problemas: La poca oferta cinematográfica y el temor de contagio de coronavirus; y es que gran parte de la población prefiere ver cintas en su hogar.

Con el regreso del semáforo rojo en algunas entidades de México, sus complejos volvieron a dejar de prestar sus servicios. En La Laguna, que hasta ahora tiene el color naranja, continúan abiertos, aunque con poca afluencia de personas.

El séptimo arte enfrentará en este 2021 uno de sus mayores desafíos… Buscar la manera de recuperarse de los estragos de la contingencia sanitaria, que también ha afectado otros sectores del entretenimiento, como el de la música.

A lo largo de 2020 se estrenarían varias películas que prometían generar millones de dólares en la taquilla, pero ante la pandemia retrasaron su llegada a los cines. Se espera que en este 2021 logren entrar a las salas, ya que las vacunas contra COVID-19 han traído esperanza, sin embargo, el futuro sigue siendo incierto, así que varias productoras analizan mostrar sus filmes vía streaming.

Te presentamos algunas cintas que no pudieron darse a conocer en 2020 y cuyos fans esperan que en los meses venideros sí logren verlas.

Wonder Woman 1984 logró introducirse en los complejos en diciembre del año pasado y a la par se le pudo ver en la plataforma de HBO MAX. Los estudios Warner Bros. decidieron lanzar a la amazona en plena contingencia, idea que no compartió Marvel con la que le daría competencia, Black Widow.

La cinta de la Viuda Negra, si el coronavirus lo permite, se estrenará en el mes de mayo. En la trama Natasha Romanoff se enfrenta a los capítulos más oscuros de su historia cuando surge una peligrosa conspiración relacionada con su pasado.

Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con la estela de relaciones destruidas que dejó atrás mucho antes de convertirse en vengadora.

Ambientada en los años 80, se espera que El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo pueda entrar a los cines en unos meses. Ed y Lorraine Warren deberán afrontar un nuevo caso que se presenta con un hombre, Arne Cheyne Johnson, que es acusado de asesinato tras haber sido poseído por un demonio.

Aunque algunas franquicias ya no han sido tan exitosas como el caso de X-Men y Lego, Hollywood sigue apostando a esta práctica. Como se sabe, la cinta Top Gun fue un suceso en los 80 y catapultó la carrera de Tom Cruise.

La secuela, Top Gun: Maverick, estaba agendada en las salas en julio de 2020, pero cambió de fecha al séptimo mes de este 2021. Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchel ( Cruise) vive un gran momento, pero le esperan varias sorpresas. A Tom también se le verá en 2021 en la séptima entrega de Misión Imposible.

La cinta de 1988 Un príncipe en Nueva York logró que Eddie Murphy se consagrara como una de las estrellas más taquilleras de Hollywood. Luego del resurgimiento que ha tenido el actor en últimas fechas, Paramount dio luz verde a una secuela.

Un príncipe en Nueva York 2 pretendía abarrotar los complejos en agosto de 2020, pero el coronavirus no se lo permitió. La película, en la que Akeem vuelve a América cuando descubre que tiene un hijo que había buscado desde hace tiempo, podrá verse en Amazon Prime el 5 de marzo.

Tras conseguir el reconocimiento mundial gracias a títulos como Juno y Up in the Air, el director Jason Reitman presentará el filme Ghostbusters: El legado, una secuela directa de Cazafantasmas 2, que pretendía llegar a las salas en junio pasado y ahora lo hará en junio de 2021.

Mckenna Grace, Finn Wolfhard y Carrie Coon integran una familia que encuentra algo muy especial en una casa pequeña al volver a su pueblo. En el filme aparece Bill Murray, miembro original del equipo de las cintas de los ochenta.

James Bond pretendía volver a los cines en noviembre de 2020, ahora se le verá en su película número 25 hasta el 2 de abril de 2021. La película Sin tiempo para morir busca darle nuevos aires al personaje, ya que hay quienes aseguran que está pasando de moda.

En No Time to Die, James Bond (Daniel Craig) se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright) lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.

La cinta de Marvel Eternals tiene como fecha de estreno noviembre de 2021. Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani y Salma Hayek conforman el elenco de este trabajo, dirigido por Chloé Zhao.

Ellos serán los Eternals, una raza de seres inmortales que vivieron en la Tierra dando forma a su historia y sus civilizaciones. Salma ha dicho que se encuentra emocionada de formar parte de tal proyecto.

Más películas

Se espera que estos filmes puedan llegar a cines o plataformas: *King Richard *Cruella *The Last Duel *Cherry *Blonde *Pinocho