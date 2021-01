Celebra que no asista a su investidura

El presidente electo de EUA, Joe Biden, celebró que el mandatario saliente, Donald Trump, no vaya a asistir a su investidura el próximo 20 de enero, pero no llegó a pedir abiertamente su destitución inmediata, al asegurar que esa decisión "depende del Congreso".

En Wilmington (Delaware), Biden dio la bienvenida al anuncio de Trump, quien este viernes confirmó en un tuit que no irá a la toma de posesión del mandatario electo en menos de dos semanas.

"Esta es una de las pocas cosas en las que él y yo hemos estado jamás de acuerdo. Es algo bueno, que no venga", aseguró el presidente electo.

Preguntado por si le gustaría que fuera el vicepresidente saliente, Mike Pence, Biden opinó que estaría bien para mantener lo más parecido a la tradición en Estados Unidos, y la muestra de unidad y respeto a las instituciones que supone el tener a la Administración saliente presente en el acto.

"(Pence) es bienvenido. Sería un honor tenerlo ahí", añadió.

Trump será el primer presidente estadounidense que no acude a una investidura de su sucesor en 152 años, desde que el demócrata Andrew Johnson no fue a la de Ulysses S. Grant en 1869.

Los líderes demócratas en el Congreso han advertido que si Pence no actúa inmediatamente para destituir a Trump según el proceso establecido en la enmienda 25 de la Constitución, algo que parece muy improbable, iniciarán un segundo proceso de juicio político, con un posible voto al respecto la semana que viene.

Preguntado sobre el tema, Biden evitó pronunciarse a favor o en contra, al afirmar que está centrado en preparar las acciones que tomará en cuanto llegue al poder, que incluirán presentar un proyecto de ley sobre la pandemia y la economía y otro de reforma migratoria.

"Lo que decida el Congreso (sobre Trump) es algo que deben decidir ellos, yo estoy centrado en mi trabajo", zanjó Biden.

El presidente electo recordó que tiene claro hace mucho que Trump "no es apto" para la Presidencia, y opinó que lo importante es que en 12 días abandonará el poder porque así lo han decidido los más de 80 millones de personas que votaron por Biden en las elecciones de noviembre.

"No se trata de que yo no piense que él ya debería haber dejado el poder ayer mismo (...) pero la forma más rápida en la que eso ocurrirá es nuestra investidura", a no ser que el Congreso actúe antes, agregó.

BUSCAN NUEVO JUICIO POLÍTICO CONTRA TRUMP

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que tomarían medidas para acusar a Trump, por su papel en incitar a un violento ataque al Capitolio si no renunciaba "de inmediato", y pidió a los republicanos que se unan al impulso para obligarlo a dejar el cargo.

Más tarde, Pelosi emitió un comunicado en el que dice que está sobre la mesa una "resolución privilegiada para juicio político".

Demócratas de la Cámara de Representantes planean presentar artículos de juicio político contra el mandatario el próximo lunes, lo que significa que se podría votar sobre su destitución a mitad de semana, según dos personas familiarizadas con la planificación. La mayoría demócrata planea acusar al presidente saliente de "incitar una insurrección" en un juicio político, con la idea de votar sobre el tema a mediados de la próxima semana, informaron este viernes varios medios.

No obstante, incluso si la Cámara Baja vota por destituir a Trump, no se prevé que el Senado, controlado por el Partido Republicano, actuaría antes de que su presidencia se agote en 12 días. Los republicanos han rechazado en gran medida el impulso hasta ahora.