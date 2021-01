Sin Fortaseg pide JZI ayuda estatal

El Ayuntamiento de Torreón se encuentra a la expectativa de las ayudas que pueda aportar el Gobierno de Coahuila en materia de apoyo a la seguridad pública, toda vez que el Gobierno federal determinó desaparecer el Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad de los Municipios (Fortaseg) para este 2021.

Así lo precisó durante el viernes el alcalde Jorge Zermeño, quien además participó durante el jueves en la tarde en sesión virtual del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

"Ya no va a haber este fondo federal a los municipios… He visto algunos anuncios de compra de patrullas y equipamiento para otros municipios, a Torreón no; habrá que platicar con el gobernador".

Señaló el alcalde que en los últimos años a Torreón llegaban entre 16 y 20 millones de pesos por medio del Fortaseg, mismos que eran destinados casi en su totalidad a la realización de pruebas de control y confianza para los elementos preventivos y aspirantes de la Academia de la Policía de Torreón, sin embargo, ante la desaparición de dicho recurso federal deben adaptar las acciones de seguridad en la medida de lo posible.

Se refirió incluso a la cuarta generación de cadetes de la Policía de Torreón que se integrarán oficialmente el próximo lunes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), de quienes dijo que lo harán, pero sin el armamento adecuado, por lo que serán asignados por el momento a labores de proximidad social y vigilancia mediante operativos en sectores específicos; una vez que se tenga certeza respecto a posibles apoyos del Gobierno de Coahuila se podrán integrar de lleno a sus actividades de atención a delitos del fuero común.

"¿Qué nos hace falta? Pues ir renovando el armamento, los cadetes que se van a graduar ahora no van a contar con armas porque no hay las suficientes, entonces es una petición que yo quiero hacerle al gobernador, a ver si colabora, coopera, con la compra de armas cortas y armas largas… La verdad es que en estos años no hemos recibido (recursos estatales para seguridad); salvo el primer año, que el Gobierno del Estado nos dio 20 patrullas, no hemos recibido apoyo de ese fondo".

Fue el año pasado cuando Torreón recibió su última partida de Fortaseg de parte de la Federación, fueron 18 millones 745 mil 327 pesos; en 2019 la cantidad había sido de 19 millones 807 mil 215 pesos.

Sin embargo, el recorte más notable ocurrió un año antes, cuando en 2018 se habían recibido más de 27 millones de pesos, es decir, disminuciones en los últimos tres años para luego desaparecer definitivamente el apoyo federal, situación que incluso el propio alcalde anticipaba de acuerdo con el comportamiento presupuestal que había tenido el sector financiero federal de 2018 a la fecha, pues también en el rubro de las participaciones se registraron diversos lapsos con adeudos y recortes a lo correspondiente al municipio de Torreón.

Respecto a la fecha en la que podría realizarse la solicitud de apoyo estatal, el alcalde de Torreón indicó que será en los próximos días y cuando se tenga la oportunidad de dialogar directamente con el gobernador Miguel Riquelme, posiblemente durante la próxima visita que tenga el mandatario a la Comarca Lagunera.

Ayuda inmediata

Los puntos clave de la solicitud de ayuda: *El alcalde de Torreón anticipó que será necesario apoyo estatal para la compra de armas para Policías Municipales. *Solicitará apoyo al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, para poder equipar a personal egresado de la Academia de la Policía de Torreón. *Para este año ya no se contará con el recurso de fortalecimiento a la seguridad municipal Fortaseg, esto de parte del Gobierno federal. *Buscará diálogo Zermeño con Riquelme en los próximos días.