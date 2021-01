Donald Trump condena decisión de 'silenciarle' en Twitter

Por su parte, su hijo, Donald Trump Jr comentó "Entonces, el ayatolá y muchos otros regímenes dictatoriales pueden tener cuentas de Twitter sin problemas a pesar de amenazar con genocidio a países enteros y matar a homosexuales, etc. pero el presidente de los Estados Unidos debería ser suspendido permanentemente. Mao estaría orgulloso."

So the ayatollah, and numerous other dictatorial regimes can have Twitter accounts with no issue despite threatening genocide to entire countries and killing homosexuals etc... but The President of the United States should be permanently suspended.

Mao would be proud.