Paso Inferior 5 de Mayo de Gómez Palacio aún sin proyecto integral: Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Gómez Palacio elabora un documento con una serie de precisiones que enviará a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope) con la intención de sean tomadas en cuenta para la realización del proyecto correspondiente a la Obra del Paso Inferior Vehicular 5 de Mayo y avenida Enrique Unzueta. De inicio, les preocupa que la obra ya fue anunciada al igual que su licitación y no exista un proyecto ejecutivo integral.

La obra que se planea, cuyo costo se estima por parte de las autoridades estatales en unos 100 millones de pesos, fue anunciada por el Gobernador José Rosas Aispuro Torres, como una de las que realizará su gobierno en La Laguna en este año con recursos provenientes del crédito bancario por más de 1700 millones de pesos que solicitó la entidad para realizar inversión pública en los municipios de Durango en este año.

La alcaldesa, Marina Vitela, se pronunció a favor que de se realice inversión en obra pública en el municipio de Gómez Palacio pero enfatizó que su gobierno no asumirá las consecuencias de proyectos que no estén bien diseñados o que no tomen en cuenta todas las variables pues no quiere que pase lo que mismo que pasó con el Parque Morelos, donde no se se socializó el proyecto y no se tomaron en cuenta todos los aspectos.

Este viernes la alcaldesa, Marina Vitela, realizó un recorrido en la zona donde se planea ejecutar la obra a cargo del Gobierno del Estado siendo acompañada del director de Obras Públicas del Municipio, Arturo Rodríguez de León y Juan González Díaz, subdirector del área de Desarrollo Municipal de Gómez Palacio, quienes valoraron diversos aspectos en la zona.

"Cabe aclarar que no existe todavía ni un anteproyecto ni un proyecto respecto a lo que se pretende construir.

Con la información que hasta el momento nos han dado valoramos consideramos que todavía falta analizar más a profundidad algunos aspectos", dijo Rodríguez de León.

Mencionó que una de las posibilidades que plantean es que iniciará el paso inferior por la 5 de mayo, viniendo de la tienda Alsuper hacia la zona centro con una profundidad de 9.5 metros por debajo de las vías y salir a la altura de la escuela primaria Ignacio Zaragoza con un crucero semaforizado "pero el riesgo que nosotros vemos ahí es que es una escuela primaria y puede ser un punto de riesgo para los infantes", dijo.

Por otro lado, aseguró, no se considera de manera formal a los peatones o usuarios de vehículos no motorizados "puesto que los planteamientos a nivel de idea no los plasmar solamente se establece un puente peatonal que no vemos que dé una solución integral a la actividad económica y funcional cotidiana de ese nodo", dijo Rodríguez de León.

El otro punto, dijo, es hacer una "S" para conectarlo qué es 5 de mayo y Matamoros con algo de afectación en las construcciones que están en esa zona "sin embargo consideramos que falta complementar con análisis no sólo técnico sino también social y económico", dijo, puesto que en la actualidad hay una curva que conecta la vía del Ferrocarril que va a Monterrey y a Chihuahua "y que la Secope busca la participación de Ferromex pero existen ciertas condiciones para poder participar económicamente de ello y qué consisten en que se haga una especie de espejo en esa espuela del ferrocarril, es decir, que se haga otra curva de la parte donde se ubican los taxis rumbo a la 18 de marzo" expuso.

Dijo que evidentemente para que Ferromex haga su patio de maniobras habría afectaciones de vivienda y de la actividad comercial de la zona.

"Definitivamente creo que le falta todavía un análisis mucho más a conciencia a esta propuesta. Nos comentan que el proyecto se está elaborando y de hecho lo que nos mostraron pretende recabar información para que nosotros podamos sugerir pero lo que nos preocupa es que anuncian una fecha muy próxima para la licitación h no sé cómo es que van a licitar algo sin un proyecto ya nos hablan de una inversión de 100 millones de pesos cuando sabemos de las afectaciones y lo que cuestan pues simplemente el edificio Álvarez podría costar alrededor de los 10 ó 15 millones de pesos más obras inducidas, consideramos que no es suficiente ese recurso que plantean", dijo el director de Obras Públicas del Municipio.

Rodríguez de León admitió que definitivamente la obra sí es necesaria particularmente en ese punto debido a que es un cruce importante pero coincide con la presidenta municipal Marina Vitela respecto a que se requiere de una propuesta donde se consideren los aspectos ya mencionados y que sea de forma más integral.

"A groso modo creemos que debemos de aumentarle alrededor de 40 o 50% más de recursos a lo que se está anunciando que se va a erogar o invertir en esta obra porque se corre el riesgo de que no se complete y como experiencia tenemos el puente de la Escobedo que se inició costando 24 millones de pesos y terminó en cincuenta y tantos millones de pesos", dijo.

El director mencionó que todo este tipo de observaciones se mencionan en un documento que se elaborará luego del recorrido que se realizó este viernes a la zona para que sirva como una retroalimentación al proyecto que planea el Gobierno del Estado.

"Formalmente les presentaremos a través de un documento todo esto que estamos mencionando a Secope pues

se busca evitar situaciones como lo que ocurrió con el parque Morelos, sobretodo complicaciones", acotó.