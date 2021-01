El perro Copito es fanático de El Siglo de Torreón

Desde hace casi 100 años, El Siglo de Torreón cuenta con generaciones enteras de lectores y hoy en día tiene uno muy especial.

El perrito lagunero, “Copito”, ha aparecido en varias ocasiones en este diario y cada que sale no duda en contemplarse y presumir las publicaciones.

El gomezpalatino, Andrés Nápoles, es el dueño de “Copito”. Hace unos meses ambos figuraron en la portada de la sección Nosotros y es justo la portada que el lomito de raza pequinés presume.

Nápoles, egresado de la carrera de Administración de Empresas, contó a Nosotros cómo fue que adoptó a "Copito", quien siempre está listo para posar cuando ve una cámara o un teléfono móvil apuntando hacia él.

"La verdad es que yo ya no quería saber nada de perros, tenía uno que se llamaba 'Charlie', duró 12 años en casa y cuando se murió la verdad es que sufrí mucho, es por eso que no deseaba saber más de animales.

"Una vez, me encontraba en Playa del Carmen con unos amigos y viendo el celular vi que una amiga ponía a su perrito en adopción, yo le dije que lo quería, pero lo hice motivado porque traía unas copitas de más, al día siguiente me recordaron y bueno aunque titubee un poco, fui por el perrito y ese era 'Copito', me lo dieron cuando tenía año y medio".

Andrés dice que cuando lo vio por primera vez pensó, 'Qué perrillo tan raro', y enseguida lo llevó a su casa sin consentimiento de su madre y sin saber que se volvería un integrante más de la familia.