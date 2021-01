Consolas retro, las favoritas de la pandemia

Los videojugadores que han alcanzado la madurez y han caminado junto a la corta pero amplia historia en el desarrollo de consolas, ahora disfrutan de títulos con máxima definición, velocidad y excelentes gráficos, pero la nostalgia que se alberga en el corazón de muchos por títulos clásicos como Donkey Kong, Sonic y Mario Bros, había quedado relegada con el paso del tiempo.

Actualmente, es posible revivir los clásicos de la época dorada de los videojuegos, gracias a las nuevas mini consolas.

Game&Watch: Super Mario Bros

La versión original fue lanzada en Japón en 1980 y fue la primera consola portátil de Nintendo. Sus controles son más precisos gracias a la cruz de control y tiene un reloj digital nuevo con hasta 35 animaciones diferentes que aparecen a medida que pasa el tiempo, mientras el jugador se divierte con los juegos de Mario Bros: Super Mario Bros, Super Mario Bros Lost Levels y Ball.

Podrás saltar sobre precipicios, pisotear a los Goombas y moverte por las tuberías, exactamente como lo hacías en los viejos tiempos, pero en su pantalla a color.

Nintendo Classic Mini

Esta consola cuenta con 30 juegos preinstalados con títulos como Dr. Mario y PAC-MAN para recordar los viejos tiempos y revivir sus aventuras.

Ofrece distintos modos de visualización: televisor antiguo (con rayas incluidas), 4:3 o una resolución original (en la que cada píxel es un cuadrado perfecto). Incluye un control Nintendo Classic Mini (NES).

PlayStation Classic

Exactamente igual a su diseño original pero un 45% más pequeño, esta es una réplica del PlayStation que salió a la venta en 1994.

Incluye dos controles alámbricos, un cable HDMI y una tarjeta de memoria virtual y hasta 20 juegos de aquella época como ‘Final Fantasy VII’, ‘Resident Evil Director’s Cut’, ‘Rayman’, ‘Grand Theft Auto’ o ‘Tekken 3’.

SEGA Megadrive Mini

Contiene 40 juegos preinstalados: Ecco the Dolphin, Golden Axe, Castlevania: The New Generation, Darius e, incluso, varias versiones de Sonic the Hedgehog.

Sus gráficos estilo arcade y su sonido estéreo, harán que regreses al pasado mientras te diviertes con esta videoconsola, que trae todo lo necesario para conectarla al televisor: dos controles de tres botones, un cable HDMI y otro de dos metros con conexión USB.

Super Nintendo Classic Mini

Tan mini que cabe en la palma de la mano, permite volver a jugar juegos tan míticos como Donkey Kong Country o Mega Man X. Como extra, ofrece la secuela de Star Fox (Star Fox 2) que no llegó a estrenarse, y para jugarlo será necesario completar al menos la primera fase del primer juego. La consola incluye un cable HDMI, un cable de alimentación USB y dos controles con cable Super NES Classic Controller.