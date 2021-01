Adonis Stevenson, excampeón de WBC, 'agradecido con la vida'

El excampeón Semicompleto del WBC, Adonis Stevenson se encuentra en muy buenas condiciones dos años después de haber sufrido una lesión en su combate contra el ucraniano Oleksandr Gvozdyk.

Cabe recordar que cuando Stevenson regresó al vestuario, comenzó a sentirse mareado y lo llevaron a un hospital local en Canadá, donde los médicos descubrieron que sufría una lesión cerebral traumática grave. Fue llevado inmediatamente a cirugía esa noche.

A la mañana siguiente, Stevenson estaba en estado crítico en cuidados intensivos. Dos días después, fue puesto en coma inducido. El boxeador permaneció así durante tres semanas antes de despertar.

Los médicos temían que Stevenson nunca volviera a ser el mismo, pero milagrosamente ha tenido una gran recuperación. En entrevista con la cadena deportiva de Canadá RDS, Adonis comentó: “Me siento muy feliz y agradecido con la vida. Dios está de mi lado. Hay gente que se sorprende que haya tenido una recuperación por una lesión tan complicada. Siempre hay consecuencias cuando tienes una conmoción cerebral. Lo importante es continuar trabajando para una rehabilitación exitosa. Es muy importante seguir trabajando en mi memoria”.

En la convención del Consejo Mundial de Boxeo de 2019, se nombró a Stevenson como el Campeón de la Esperanza.

“Este cinturón que me otorgó el WBC significa mucho para mí. Yo quiero ayudar a las personas que han sufrido conmociones cerebrales. Tengo este cinturón para poder dar un mensaje a las personas que tienen esta clase de problemas. Dios me trajo de regreso para ayudar. El boxeo me salvó la vida y estoy agradecido por esto”, dijo Stevenson.