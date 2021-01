El paleador 'Kiki' Olivo, compañero del 'Alacrán' y 'Gallo', aspira a lo grande

Para el púgil hermosillense Christian “Kiki” Olivo, el 2020 fue un año donde mantenerse activo para tomar cualquier oportunidad, fue lo más difícil.

“Se complicó poder tener la infraestructura para los entrenamientos, ya que cerraron las instalaciones de gimnasios y los lugares donde corríamos, yo me las supe arreglar haciendo las rutinas en mi casa y corriendo en la vía pública con las debidas precauciones”, comentó el gran prospecto.

Olivo vio acción como local en tres funciones en el transcurso del 2020, cerrándolo con récord de 14 victorias, 0 derrotas y 1 empate, con seis de esos triunfos por la vía rápida. Ahora espera un nuevo año de mucho progreso profesional, con el respaldo de su esquina, Caballero’s Team, y un excelente trabajo de gimnasio.

“En peleas largas quiero mejorar mucho la estamina, el aguante, mejorar mi pegada y fortalecer más que nada mis habilidades, mis fortalezas llevarlas a otro nivel, como mi velocidad. Mi propósito es subir de nivel yo para poder tener rivales de mayor nivel también, en cada pelea generar mayor experiencia y poder hacer que se note el cambio en mi aprendizaje adquirido en la pelea anterior”, mencionó.

El peleador de 21 años de edad, y con tres años ya de carrera profesional, tiene definidas sus aspiraciones y decreta como un parteaguas en su trayectoria este ciclo que inicia con sus compañeros de equipo, Miguel “Alacrán” Berchelt y Juan Francisco “Gallo” Estrada, como protagonistas de grandes carteleras.

“Me gustaría estar en carteleras televisadas a nivel nacional, ese es un gran objetivo que me gustaría cumplir este 2021, este año será crucial para mi carrera, donde se va notar realmente todo lo que he aprendido, me siento fuerte y yo siempre estoy listo para pelear”, aseguró.