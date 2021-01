Shia LaBeouf y Margaret Qualley terminan tras denuncia de FKA twigs

Shia LaBeouf y la actriz Sarah Margaret Qualley finalizaron su romance en medio de las recientes acusaciones que hizo la ex del actor, la cantante FKA twigs, luego de denunciarlo por agresión sexual.

Así lo aseguró una fuente a E! News tras señalar a la publicación que Margaret, de 26 años, rompió con LaBeouf, de 34, durante el fin de semana.

El informante agregó que la actriz, hija de la reconocida histrionisa y modelo Andie MacDowell, estaba al tanto de la “reacción negativa” que recibió por su relación con él (Shia), diciendo que se toma su carrera muy en serio y que no quería que la relación interfiriera con ella.

People, que informó por primera vez de la ruptura, también citó a una fuente que dijo que los dos terminaron el sábado 2 de enero y agregó que ellos "Están en diferentes lugares de sus vidas". Shia y Margaret fueron fotografiadas juntos por última vez el lunes 4 de enero en el área de Los Ángeles.

Los reportes del rompimiento entre los actores llegan después de que la expareja del histrión, la cantante FKA twigs, lo acusara de agresión sexual al señalar que la contagió de una enfermedad de transmisión sexual a sabiendas de que estaba infectado.

El actor dijo a The New York Times en diciembre que si bien muchas de las acusaciones son falsas, no tiene "excusas" para su alcoholismo o agresión, y agregó que es un "miembro sobrio de un programa de 12 pasos" y en terapia.

"He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años", le dijo al periódico. "Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de ese historial y lo siento por aquellos a quienes lastimé. Realmente no hay nada más que pueda decir".