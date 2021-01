Danna Paola alerta a sus fans con video de ella llorando

Danna Paola es una de las artistas mexicanas más famosas del momento, por lo que cada cosa que hace da de qué hablar, tal como lo hizo recientemente luego de postear una serie de publicaciones que alertaron a sus fans.

Y es que la cantante de 25 años llamó la atención de sus seguidores de redes sociales después de compartir un video en el que se le ve llorando sentada en un sofá mientras degusta un helado con un semblante triste.

“Enero siempre me lleva a ti”, escribió Danna al pie del metraje junto a un emoji de corazón roto.

Asimismo, la artista publicó una captura de pantalla de una conversación en WhatsApp de lo que parece ser un rompimiento entre una pareja.

“Me vendiste un amor que jamás existió... y aquí estoy”, escribió la cantante al pie del clip que muestra el intercambio de mensajes.

Danna fue tendencia durante la mañana de este viernes porque además tuiteó más frases que hacen referencia a una separación.

"No mido el tiempo...ni los días, ya. Ya no quiero dormir...Si no me despedí...era mejor así. My dumbest mistake are you", fueron las palabras que eligió la cantante y que generaron la sorpresa de sus fanáticos.

Aunque todavía no da más detalles, sus seguidores especulan que todo puede tratarse de una estrategia de marketing para promocionar su concierto en streaming, Welcome to my break up party, que se transmitirá el 13 y 14 de febrero próximo.