¿Quién es Jake Angeli, el hombre con sombrero de bisonte que entró al Capitolio?

Los atuendos característicos del líder del grupo Jamiroquai lo volvieron tema de conversación pero no por la promoción de un disco nuevo sino porque se le vinculó con el ataque que este miércoles sucedió en el Capitolio de Estados Unidos.

Ante las especulaciones que sugerían que el intérprete de "Virtual insanity" estaba entre los protestantes que entraron a la fuerza al recinto, el propio cantante alzó la voz esta mañana.

"Buen día, Washington, amé el casco pero no estoy seguro que esa fuera mi gente", señaló Jay Kay en Twitter.

Y es que ayer miércoles el tema del día a nivel internacional fueron los simpatizantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que entraron a la fuerza que irrumpieron en el Capitolio en medio de las protestas que no reconocen el triunfo del candidato Joe Biden como nuevo mandatario de la unión americana.

Good Morning Washington, loving the headgear, but not sure that's my crowd. Stay safe everyone, J xxx pic.twitter.com/8Fuime28cc — Jamiroquai (@JamiroquaiHQ) January 7, 2021

Entre las imágenes que surgieron del encuentro está la de un hombre con el torso desnudo, que lleva un gorro de piel y con cuernos que inmediatamente remitió a los fans al estilo del líder del grupo británico de funk Jamiroquai.

"Tal vez estén pensando que me vieron en Washington anoche pero me temo que yo no estaba con esos locos, sólo quería decirlo. Feliz año a todos, no los he visto en años", señaló Jay Kay.

De acuerdo con la información que ha revelado el medio Arizona República, el hombre que portaba el sombrero de bisonte era Jake Angeli, un miembro del movimiento conspirativo ultraderechista QAnon y quien en redes sociales es mejor conocido como "The Q Guy" o "The Q-Shaman".

Según reporta el portal, en Arizona Jake es bien conocido porque desde 2019 constantemente se instala frente al Capitolio para propalar teorías conspirativas.

En las imágenes difundidas se le ve con el rostro pintado de azul, rojo y blanco, y sus rasgos tienen cierto parecido con el de Jay Jay. Además por el sombrero se parece al logo de Jamiroquai llamado "the buffalo man" en el que su silueta se ve igual lo cual ha motivado diversos memes.