´Batean' las barreras de género

n las extensas y meticulosas reglas oficiales del beisbol, prácticamente las referencias al género femenino se limitan a "bola" o "barda", pero con los pasos que están dando las organizaciones de Ligas Mayores, eso podría cambiar muy pronto.

SE VUELAN LA BARDA

Desde su nacimiento, el Rey de los Deportes ha estado destinado prácticamente en exclusiva al género masculino: hombres aplicando fuerza bruta para lanzar o batear una pelota, mascando y escupiendo tabaco, compartiendo duchas y vestidores, se convirtió en un terreno "para hombres", hoy parece que han dicho "no más". Los meses recientes brindan soporte a esta aseveración, ya que se han dado importantes nombramientos a mujeres en el beisbol profesional, en el campo y en la oficina, lo cual se remata con la firma de Bianca Smith con los Medias Rojas de Boston, equipo que confiará a la mujer afroamericana, la instrucción de sus prospectos de ligas menores, una responsabilidad de bastante peso en lo deportivo y en la que van implícitos varios miles de dólares.

Romper las barreras de género en el beisbol profesional no ha sido una tarea sencilla ni rápida para las mujeres, pero las hoy pioneras en ese aspecto han abrazado su sueño de trabajar en las Grandes Ligas y en base a esa determinación, sus batazos se están volando la barda. Hace apenas 12 meses, no existían mujeres resaltando en puestos deportivos de importancia dentro de las Grandes Ligas, pero el pasado martes se hizo oficial la firma de Bianca con los Medias Rojas, convirtiéndose en la tercera dama que tendrá una responsabilidad grande con un equipo ligamayorista, un avance bastante importante para abrir puertas que anteriormente estaban selladas.

INSPIRAN A LAS NIÑAS

Bianca Smith, de 29 años de edad y originaria de Pensilvania, siempre había ansiado un trabajo en el beisbol. Durante años siguió el camino que ella esperaba la llevaría a convertirse en gerente general en las Grandes Ligas. En su lugar, pronto estará rompiendo la barrera en el terreno de juego.

En marzo, Smith comenzará su papel como coach de ligas menores de los Medias Rojas de Boston. Se convertirá en la primera mujer de raza negra en ejercer como coach en el terrerno, en la historia de las Grandes Ligas.

"No me consideraba un modelo a seguir antes", admitió Smith ayer. "Sigue siendo extraño pensarlo, siendo honestos. Realmente no era mi intención cuando tomé el trabajo. Pero me alegra que mi historia inspire a otras mujeres, a otras mujeres de color, otras personas de color, o realmente a cualquiera".

Es la más reciente decisión histórica para los Medias Rojas, el último equipo de las Grandes Ligas en incorporar a un jugador de raza negra a su alineación.

El puertorrriqueño Alex Cora se convirtió en el primer mánager latino en la historia de la franquicia cuando lo contrataron en 2017. Llevó a Boston a establecer un récord de la franquicia con 108 victorias y conquistar el título de la Serie Mundial en su primera temporada.

METAS FIRMES

Para Smith el trabajo es menos sobre romper barreras y más sobre la oportunidad de entrenar a tiempo completo. "Aún tengo que acostumbrarme", dijo. "Sí, he entrenado durante varios años, pero todas las posiciones de entrenador siempre habían sido en papeles secundarios o tenía que tener otro trabajo. Esta será la primera ocasión en la que podré concentrarme solo en entrenar".

Smith jugó beisbol y softbol desde niña, pero como adolescente creía que quería ser veterinaria y trabajó para un veterinario cuando estudiaba en la escuela secundaria.

Como estudiante en el Universidad de Dartmouth, jugó softbol durante dos años, así como beisbol. Fue en ese tiempo que decidió consultarle al manager del equipo de beisbol de Dartmouth sobre un puesto gerencial. Después de hacer pasantías con los Rangers de Texas en 2017, las Grandes Ligas en 2018 y los Rojos de Cincinnati en 2019, se enfocó más en seguir su sueño de convertirse en gerente general.

En agosto de 2019 firmó como asistente deportiva de la universidad Carroll de Wisconsin, de la División III de la NCAA, pero como en otras experiencias en su carrera, acabó acercándose al mánager del equipo de beisbol para ofrecerse como voluntario para ser una asistente. Se convirtió en la coordinadora de bateo de la escuela, mientras se dedicaba a analizar video y las estadísticas.

A mediados de noviembre, los Medias Rojas le hicieron una oferta. Este nuevo papel la llevó a cambiar sus METAS, de querer ser gerente general a un día convertirse en mánager de las Grandes Ligas. Pero reconoce que esta nunca fue su objetivo. "Es como una especie de representación. Nunca he visto a otra mujer negra como coach, especialmente en el béisbol", dijo Smith. "Así que nunca se me ocurrió que podría ser una oportunidad".

PIONERAS

La temporada pasada, por primera vez en la historia, las Grandes Ligas tuvieron una coach en el campo con Alyssa Nakken, de los Gigantes de San Francisco. Algunas otras mujeres fueron contratadas como entrenadoras en el campo a nivel de ligas menores: Rachel Balkovec (Yanquis de Nueva York) , Rachel Folden (Cachorros de Chicago) y Christina Whitlock (Cardenales de San Luis).

Smith, como mujer de color, rompe una barrera aún mayor dentro del deporte en un año muy especial de la lucha contra el racismo y la injusticia social. Otro paso importante para las mujeres en el beisbol, pero éste en el terreno de las oficinas, fue el nombramiento de Kim Ng como gerente general de los Marlines de Miami, el más alto puesto ejecutivo en una organización de Grandes Ligas, que por primera vez es ocupado por una dama. Fue durante noviembre del año pasado que se otorgó esa oportunidad a la mujer de ascendencia asiática y que cuenta con gran experiencia en equipos como los Yanquis y en la propia oficina del Comisionado de las Ligas Mayores, credenciales que convencieron a Derek Jeter, propietario mayoritario de la franquicia, de darle el timón a Kim.

Poco a poco, las mujeres se empiezan a abrir paso en el beisbol profesional y aunque no faltan las voces que desaprueban esas medidas, también hay otras opiniones que no ven tan lejano el día en que damas y varones puedan compartir el diamante para jugar en igualdad de condiciones.

3 MUJERES han sido contratadas en diferentes puestos de equipos de MLB en el año reciente.