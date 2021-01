Con tecitos se cura el COVID-19: Paty Navidad

Sin cubrebocas y "filosa", así llegó Patricia Navidad al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde fue abordada por la prensa y no dudo en hablar sobre la pandemia así como de su apoyo a Donald Trump.

Navidad arribó a la capital del país ayer. Un tanto agitada al charlar comentó que no piensa vacunarse contra COVID-19 y demerito al virus al considerarlo una simple gripa.

"COVID -19 es la misma gripa de todos los años que se muta cada años. Por qué me voy a vacunar, si es una vacuna experimental, yo no me he enfermado. En mi casa, se han enfermado y con tecitos de guayaba y aspirinas se han recuperado, bendito Dios".

La actriz de telenovelas dijo que seguirá saliendo a las calles sin usar cubrebocas y añadió que ella no se ha enfermado porque tiene buenas defensas.

"No soy dueña de la verdad absoluta. Siempre soy criticada. Lo único que les digo es que me cuido con mi mismo sistema inmunológico. Yo no uso cubrebocas, solo uso lo necesario que es una telita".

Sobre lo ocurrido en el Capitolio, en donde los seguidores de Donald Trump entraron a la fuerza y armaron una trifulca, Patricia reiteró su apoyo al republicano.

"Lo sucedido el miércoles es una tristeza para toda la humanidad y para todo el mundo. Si a Estados Unidos le dan un golpe fuerte, imagínense en México"

Para la actriz Paty Navidad la intrusión violenta de militantes pro-Trump en el Capitolio en Washington fue parte de la "lucha por la libertad y los derechos de los verdaderos patriotas".