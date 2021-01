Se vuelven a presentar problemas en colector

Otra vez se registraron problemas con el drenaje en la zona aledaña al corredor Felipe Ángeles y colonias adyacentes en Gómez Palacio por lo que nuevamente se encuentra interrumpido el bulevar debido a que volvieron a abrir el pavimento.

Se trata de la calzada Cuauhtémoc Cárdenas, que es la continuación del bulevar Pedro Anaya y del bulevar Forjadores, los tres juntos forman una vialidad casi lineal, es decir, una misma calzada cuyo nombre cambia según la colonia con la que colinde.

Se trata de una vialidad importante porque conduce del Parque La Esperanza, frente al Palacio de Gobierno, hacia al periférico de Gómez Palacio y de igual manera conduce del periférico hacia el primer cuadro de la ciudad.

Este jueves los conductores rodeaban por un costado las zanjas correspondientes a las obras a cargo del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) que impiden por obvias razones el flujo vial continúa. Incluso un camión de turistas del llamado tranvía que conduce por diversas zonas emblemáticas de la Comarca Lagunera rindió honor a su nombre y tuvo que manejar casi sobre las vías del ferrocarril.

La calzada Cuauhtémoc Cárdenas ha estado en proceso de reparaciones prácticamente todo el 2019 y 2020 y este 2021 no fue la excepción. Ahora por trabajos a cargo del Sideapa nuevamente se abrió la vialidad en dos tramos por problemas con el drenaje.

Una de las partes donde se abrió el pavimento para llegar al drenaje es en la confluencia de las calles Pedro Anaya y Fernández Félix de la colonia 5 de Mayo.

El otro punto donde se volvió a abrir por el problema con el colector caído que ya se ha presentado varias veces es en la calzada Cuauhtémoc, más allá de la colonia Felipe Ángeles en el carril que va del periférico.

En la zona hay mucha agua negra en un costado que sacaron junto con el colector caído y hay maquinaria pesada laborando.

Los vecinos dicen que ya están hartos de que se abra continuamente y no haya una solución por parte de algún gobierno dure al menos varios meses.

La señora Juana Chávez, vecina de la colonia 5 de Mayo, dice que desde siempre han padecido por problemas con todas el drenaje.

"Cada rato abren, sea el Gobierno que sea, y nunca dejan bien. Lo peor es que cuando andan por aquí los de Sideapa yo personalmente les he pedido que destapen una alcantarilla aquí en la esquina de donde se despacha el agua y me dicen que no, que ellos vienen a otra cosa y aquí en la colonia todos tenemos el drenaje tapado", dijo doña Juana, de 70 años de edad, quien pide a las autoridades reparar todo de una vez ya que apenas pavimentan y no pasa ni un mes cuando de nuevo ya volvieron a abrir.