Fallas de CFE 'pegan' en el sector industrial en Durango

Las fallas en el suministro de energía eléctrica en Durango son cada vez más recurrentes en el sector industrial, mientras que el periodo de solución de problemas se ha triplicado.

Magdalena Gaucín Morales, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (Canacintra) en Durango, explicó que a partir de la Reforma Energética que aplicó la pasada Administración Federal se generaron dos ramas para el servicio de energía eléctrica: quienes la proveen y quienes cobran.

"Desde entonces hemos tenido bastantes problemas porque no hay quién nos soluciones algunos problemas, resulta que no tenemos luz pero nos dicen que ellos no son sino que son los otros", refirió la empresaria duranguense.

Otro de los grandes problemas que existen en este sentido es también la limitación en el crecimiento del sector industrial en Durango, debido a que la demanda del servicio de energía eléctrica es mayor a la capacidad de proveer que tiene la CFE.

Ejemplificó que desde hace tres años se le planteó a la paraestatal el problema que existe en la zona de Nuevo Ideal, en la porción central de la entidad, debido a que no se pueden instalar empresas debido a que no hay capacidad eléctrica para su funcionamiento.

"Siento que la Comisión no ha podido satisfacer esa demanda, se ha visto rebasada", evidenció.

A la par, expuso que el tiempo de respuesta para atender problemáticas en el servicio anteriormente era de máximo dos horas, pero actualmente el plazo se extendió hasta seis horas.

"Imagínense un turno de una empresa que tenga a sus trabajadores parados porque no hay luz. De por sí es complicado, ahora con esto", dijo.

Añadió que se trata de problemas que ocurren prácticamente a diario.