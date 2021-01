Afectará crecimiento segundo cierre: UNAM

xEl crecimiento económico del país para 2021 será afectado por el cierre que hay de las actividades no esenciales desde diciembre de 2020, por lo que se estima apenas alcance la economía de México un aumento del 2.5% del PIB, dijo el coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, Ignacio Martínez Cortés.

Durante el 21 Seminario: "Expectativas económicas y perspectivas políticas 2021", el académico explicó que se espera que continúe el cierre de la economía hasta fines de enero, en ese escenario "en febrero se puede esperar un repunte de la microeconomía, pero si no cuidamos las medidas sanitarias" el panorama será distinto.

"Por cada persona que no use cubrebocas y no siga las medidas sanitarias, esa persona puede provocar que tres personas más pierdan su empleo o bajen su ingreso", añadió.

Expuso que espera que la caída de la economía en 2020 cierre con 9.6%, y para 2021 se registre un crecimiento de 2.5%, sin embargo, todo dependerá de lo que pase en el primer trimestre del año actual.

"Que se prolongara a finales de enero el semáforo esto por supuesto impactará el ingreso de las personas que mucho dependen de la industria de la gastronomía, también estará impactando a 2.6 millones de unidades económica del Valle de México que están cerradas nuevamente, porque no son clasificadas como actividades esenciales", agregó. Dijo que el pronóstico de crecimiento de organismos internacionales de que la economía crecerá entre 3% y 3.5% no toma en consideración el cierre de la economía a las actividades no esenciales que se registró desde el 19 de diciembre, ni tampoco el impacto de que se prolongará el cierre durante enero.

Al ser el Estado de México y la Ciudad de México dos entidades que aportan el 25% del PIB nacional, esto afecta el crecimiento y las finanzas públicas, aunque un punto que puede favorecer es el que se mantengan las exportaciones y el impulso que puede dar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Otro aspecto importante es qué ocurrirá con la vacuna, porque si se logra alcanzar una amplia cobertura en la primera mitad del año será favorable para el país, de lo contrario también habrá caída en agosto y septiembre de la actividad productiva.