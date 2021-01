Critican el manejo del desabasto de agua potable

En sesión ordinaria de Cabildo en Lerdo se expuso el tema de desabasto que padecen las colonias del norponiente de la ciudad y se señaló la falta de información por parte del director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), Julio Casas, sobre las causas de problemas, así como el pretender engañar a la ciudadanía al participar en un video que se difundió en los sitios oficiales del Ayuntamiento donde se mostraba que no existía desabasto.

En asuntos generales el regidor e integrante del Consejo del Sapal, Ángel Luna Puente, expuso el tema ante la serie de quejas recibidas por vecinos afectados de dicha zona así como por la falta de información solicitada al director del sistema.

"Se le pregunta, se le busca y no se tiene una respuesta, yo el lunes acudí al sistema de agua y tuvo que ser otro funcionario el que me explicara lo que él pensaba que pasaba", expuso el edil, quien recordó el video en el que el titular del Sapal y el de Atención Ciudadano, Eduardo Escobedo, aparecen recorriendo algunas colonias como Quintas Lerdo, cercana al lugar con problemas de desabasto, abriendo las llaves de varias viviendas mostrando que no había problemática.

"Lo peor es el engaño, van los directores, hacen un video que suben a la página del Gobierno Municipal, van y abren las llaves para mostrar que hay agua, entonces todo el sector de la ciudad está mintiendo, la gente está mintiendo que no hay agua…Es una irresponsabilidad del director de no enterarse de lo que pasa", expuso Luna y solicitó que el titular comparezca ante el Consejo.

En su intervención, el alcalde Homero Martínez explicó las causas del desabasto. Dijo que las variaciones en los niveles de tres de los pozos abastecedores provocaron que las líneas se despresurizaran y llevaran aire, ocasionando daños en el rebombeo de Los Reyes, que abastece la zona afectada.

Para atender a las cientos de familias afectadas, dijo que se dotaría un día sí a las colonias del norponiente y otro a las ubicadas al oriente de la ciudad en tanto entra en funcionamiento el rebombeo.

Tras los señalamientos y a más de una semana de que se generó el problema, fue apenas ayer que en la página oficial del Gobierno de Lerdo en Facebook se publicó los trabajos que se llevan a cabo en los pozos 5, 6 y 7 de San Fernando.