Aspira Virgil a Comisión de Cuenta Pública

Luz Natalia Virgil, diputada por el PAN en el Congreso de Coahuila, afirmó que mantendrá su búsqueda de integrarse a la Comisión de Cuenta Pública para la actual legislatura, toda vez que inicialmente se le dejó fuera de la misma por parte de la mayoría política y se le asignó la titularidad de la Comisión del Trabajo.

Afirmó que su trayectoria y su experiencia en el manejo de las finanzas deberán ser "garantía" de que buscará en todo momento la transparencia en el manejo de los recursos públicos de Coahuila, además que en el plano técnico quedan aún dos espacios disponibles para integrarse a la propia Comisión de Cuenta Pública en los próximos días.

"Estoy buscando, como ustedes saben, que lo que a mí se me da son los números, estoy buscando todavía que me dejen integrarme a la Comisión de Cuenta Pública, porque para mí es bastante cuestionable que no me hayan permitido por mi perfil, mi experiencia, mi trayectoria de 35 años, integrarme a esta comisión, ustedes (prensa) son testigos del papel que jugué como síndica de vigilancia en la alcaldía pero por el momento vamos caminando bien, hay apertura en algunas cosas y como mujer quiero hacer un buen trabajo".

Virgil Orona afirmó que para poder lograr su objetivo es necesario que exista "apertura" de parte de la fracción mayoritaria en el Congreso estatal, en este caso de los diputados y diputadas del PRI, mismos que ocupan 16 escaños; en ese sentido indicó que se tienen dos opciones cuando se integran las comisiones: grupos de cinco legisladores o grupos de siete, en el caso de la Comisión de Cuenta Pública se tiene un cupo hasta para cinco personas, por lo que pedirá su modificación para otros dos integrantes, de los cuales uno sería de la fracción del PAN, en este caso Natalia Virgil.

"Voy a seguir luchando, a final de cuentas soy gente de trabajo, aunque no tenga voto, tengo voz y voy a hacer mi trabajo", advirtió.

La legisladora estuvo ayer jueves en la ciudad de Torreón, señaló que además de la Comisión del Trabajo, se mantendrá al pendiente del resto del trabajo en el Congreso estatal, del que dijo que cuenta con la responsabilidad de "apoyar" a la ciudadanía en el contexto de la pandemia y la crisis social reciente.