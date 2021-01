Surge controversia en Gómez Palacio por gasto en obra pública

Luego de los buenos deseos que externaron los integrantes del Cabildo en la primera sesión del año, surgió una controversia entre el regidor panista Francisco Bueno y el síndico municipal, Omar Castañeda González, por puntos de vista encontrados respecto al tema de obra pública ejecutada en Gómez Palacio.

No obstante, por mayoría de los integrantes del Cabildo fue aprobado el dictamen de la Comisión de Hacienda respecto al estado financiero de la administración correspondiente al mes de noviembre del 2020, donde se destacó un ahorro de 76 millones de pesos.

Este dictamen fue aprobado además por unanimidad de los integrantes de la comisión que preside el síndico municipal y que también es integrador por otras fracciones.

El regidor panista, Francisco Bueno, expuso en la sesión varias dudas respecto a los egresos y criticó que el Municipio destine a obras públicas el 8.3% del gasto mientras que en la Secretaría del Ayuntamiento habría ejercido un 14%, dijo.

"No creo que Gómez Palacio requiera de más dinero en la Secretaría del Ayuntamiento que en las calles", declaró Bueno.

Al respecto, Castañeda argumentó que en 2020 el Ayuntamiento de Gómez Palacio privilegió atender las necesidades derivadas de la pandemia porque era una situación urgente que desencadenó muchas otras a las cuales se dio pronta respuesta.

El síndico también refirió que el Municipio de Gómez Palacio recibe del Gobierno del Estado el 11por ciento en obra pública pese a que esta ciudad aporta al 43 por ciento a la producción bruta estatal, a lo que el regidor Bueno respondió: "usted es muy bueno para contestar lo que uno no le pregunta pero lo que uno le pregunta no lo contesta", y exigió una mejor distribución del recurso municipal.

Ante ello el síndico reviró: "¿Y cómo vamos a invertir más? si del Estado no nos han pagado 31 millones de pesos de participaciones federales que corresponden a Gómez Palacio. El problema es que el Estado no solamente no invierte en obra pública en Gómez Palacio sino que no nos da ni lo que nos corresponde por ley, que son las participaciones", dijo.

8.3 POR CIENTO del gasto del Ayuntamiento de GP fue destinado a obra pública