'VUELA' MONARCA EN

El actor, Alex de la Madrid, ha empezado el año de la mejor manera…con dos proyectos, uno ya se estrenó y el otro viene en camino.

De la Madrid se encuentra muy contento por la llegada de la serie Monarca a Netflix y el estreno el 18 de enero de ¿Te acuerdas de mí?, una de las cartas fuertes que ha preparado Televisa para el primer trimestre del año.

"Estoy muy emocionado. Después de un año tan complicado estoy contento por el arribo a la plataforma de Monarca, es un proyecto que nace desde la pasión y el arte de la gente que le gusta mucho su trabajo

"Después de que terminamos la serie no pudimos ver el producto final hasta que se estrenó y yo hice eso las primeras horas del primero de enero que fue cuando se lanzó en Netflix. Estoy contento con los resultados; esto ha sido como un bebé muy esperado", comentó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón .

De la Madrid detalló la psicología del personaje que realiza en la serie que actualmente se encuentra en el top ten de lo más visto en México y además informó cuál es su aportación a la trama.

"Mi personaje se llama 'Ignacio Urrutia', es esposo de 'Sofía Carranza' (Fernanda Castillo), la prima incómoda que viene a ajustar cuentas y a indagar detalles familiares que la perturban. Por ahí se desatan otras historias, resulta que el personaje de 'Ana María' (Irene Azuela) y el mío tienen una historia vieja y veremos qué pasó con ellos. 'Ignacio' es una hombre lleno de valores, pero que también se equivoca, tal y como nos ocurre a todos".

Desde su hogar, Alex comentó que cuando él vio la primera temporada de Monarca le encantó. Aseguró que nunca imaginó que se incorporaría a la segunda entrega y eso lo tiene muy entusiasmado.

"Me eché todos los capítulos de maratón. Ya había hecho casting y no había quedado hasta ahora. Fue un proceso de casting padrísimo que lideró Fernando Rovzar, con quien yo quería laborar desde hace tiempo pues tenía muy buenas referencias de él".

De la Madrid destacó que la "fascinante" trama de Monarca, el elenco de primer nivel y la labor que han realizado las productoras Ventanarosa, Lemon Studios y Stearns Castle han sido las causas del éxito de este proyecto.

"Todo eso en conjunto ha generado que Monarca esté trascendiendo. Ahora, para esta segunda temporada, además de un servidor se integraron Fernanda Castillo, Mario Loria y Marcus Ornellas. El elenco lo siguen encabezando Irene, Osvaldo Benavides, Juan Manuel Bernal y Rosa María Bianchi".

Ventanrosa es productora de Salma Hayek y según contó Alex, la veracruzana ha estado muy al pendiente del proceso de realización de Monarca y su impacto en la plataforma de Netflix así como en redes sociales. "Salma es una mujer muy profesional que se adentra demasiado en sus proyectos. Se ha involucrado en todo lo relacionado con la serie. Nos dio un regalo y una carta muy padre en la que nos dio la bienvenida a la trama", sostuvo.

Por otro lado, De la Madrid comentó que el 18 de enero se estrenará ¿Te acuerdas de mí?, telenovela que le ha permitido volver a Televisa, empresa en donde comenzaron sus sueños artísticos.

"Estoy contento. Hace mucho que no estaba en Televisa haciendo una novela y eso me tiene feliz porque ahí es donde empecé. Se trata de una producción de Carmen Armendáriz, la cual seguramente será un éxito. Yo cuando leí el guión me encantó y estoy seguro que eso le ocurrirá a la gente".

En la trama de dicha producción, el histrión encarna a "Julio", un hombre bueno que se encuentra enamorado de la protagonista "Vera Solís" (Fátima Molina).

"Al inicio vemos cómo 'Julio' la ama. Es el exnovio, sin embargo, la sigue amando y apoyando en todo. Mi personaje es un tipo muy leal, es muy investigador; es más, es como el 'Scooby Doo' de la telenovela".

Durante la charla, Alex manifestó que tanto Monarca como ¿Te acuerdas de mí? , se realizaron con todas las medidas de sanidad con el fin de evitar contagios de COVID-19.

"Todos nos cuidamos mucho, nos hacían pruebas seguido, usábamos cubrebocas y solo nos los quitábamos cuando grabábamos las escenas. Es necesario que sigamos cuidándonos y por nuestra parte, al ser parte del sector del entretenimiento, es nuestra responsabilidad seguirles llevando diversión y esparcimiento a sus hogares".

Alex de la Madrid invitó a los laguneros a ver Monarca y estar pendientes del estreno de ¿Te acuerdas de mí?, el próximo 18 de enero.

"Oigan, no sean gachos, mándeme unas gorditas. Qué rico se come en Torreón, les cuento que yo siempre presumo las gorditas que ustedes tienen. Les deseo en este 2021 se acerquen a los suyos y que no nos falte salud".