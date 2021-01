Triple cartelera para dar inicio al Guard1anes 2021

e acabó la sequía de Liga Mx y de qué manera. Tres partidos se disputarán esta noche para dar inicio al torneo Guard1anes 2021, en el que comenzará la pugna por arrebatarle el título de campeón al Club León.

INAUGURACIÓN POBLANA

La Franja del Puebla recibirá esta noche a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el estadio Cuauhtémoc, partido de la jornada 1 del Torneo Guard1anes 2021 y que tendrá el honor de ser el evento inaugural. La Franja busca igualar la proeza del torneo pasado y clasificarse nuevamente a la liguilla, aunque comenzará el año con nueve bajas, que incluyen a su exdirector técnico, Juan Reynoso, quien ahora dirige al Cruz Azul. El partido comenzará a las 19:30 horas.

EN LA FRONTERA

Siguiendo con la jornada inaugural, en punto de las 21:06 horas inicia el torneo Guard1anes 2021 en la frontera norte de México, con el encuentro entre los Xolos de Tijuana recibiendo al subcampeón de la Liga MX, Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el estadio Caliente.

Los universitarios no han podido derrotar a Xolos en Tijuana desde el Apertura 2018, cuando, con gol de Matías "Chavo" Alustiza, los Felinos vencieron 1-0 a los fronterizos.

CON AFICIONADOS

El Guard1anes 2021 comienza esta noche para el Mazatlán FC, y qué mejor manera de hacerlo, que recibir a su afición en el "Kraken", pero con solamente un 40 por ciento de su capacidad, debido a la pandemia de COVID-19 que se vive en México y en el mundo. El rival para los mazatlecos en su segundo torneo de vida será Necaxa, cuadro que llega con intenciones de llevarse los tres puntos de visita.

Para disfrutar en casa