Buscan 'cancelar' a Ventaneando por decir que lenguaje inclusivo 'es una moda'

Todo se originó debido a la noticia sobre la hija de 14 años de edad de Cynthia Klitbo, quien la acusó de clasista, homofóbica y racista.

Al aclarar la situación sobre su conflicto, la actriz compartió que su pelea se originó por su postura sobre el lenguaje inclusivo, el cual se modifica con la 'e' al final de los pronombres para respetar a las personas con un genero no binario.

Ante las declaraciones en el programa, Pati Chapoy y Pedro Sola aseguraron que los términos no binarios se refieren a 'una moda' que pasará con los años.

Esto originó la molestia de cientos de jóvenes, quienes llegaron a discutir sobre el tema con adultos a través de Twitter.

En Ventaneando estaban hablando de lx hijx de no sé quien es no binarie, y q se peleó con su mamá, y lx hijx la expuso en sus redes sociales, y Pedrito Sola dijo "q en la comunidad LGBTTTIQ+ solo hay HOMBRE Y MUJER (aunq sean transgénero" y Paty diciendo q "son modas"

Yo no entiendo que les molesta cuando alguien no quiere usar el lenguaje inclusivo, el no usarlo no te convierte en homofóbico, transfóbico o algo por el estilo, dejen de armar drama solo porque Ventaneando consulto a la RAE