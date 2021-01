Estas han sido las dietas más extremas de las celebridades

Inevitablemente, los excesos de los días festivos muestran sus consecuencias en una que otra "curvita" nueva y la mayoría empezamos a hacer propósitos de enmienda con intensísimos programas de ejercicio y rigurosas dietas en los primeros días de un nuevo año.

Y, aunque todos sabemos ya que la mejor dieta es una que sea balanceada, que equilibre todo tipo de alimentos, que cuide las porciones y que se complemente con ejercicio, es muy difícil sustraerse al hipnótico llamado de una baja de peso, rápida, eficaz y "segura".

Pero ¿crees que estás solo en esto? No [email protected], no, los famosos también se "suben al tren" y aunque en la mayoría de los casos tienen más recursos que nosotros para asesorarse bien y contratar nutriólogos profesionales, muchos han caído en la trampa de las dietas excéntricas o extremas.

Algunos de ellos han obtenido buenos resultados, otros no tanto, pero siempre es divertido asomarse a lo que están haciendo nuestros admirados ídolos ¿o no? Aquí te compartimos algunas de las dietas más locas y extremas que han hecho algunas celebridades.

Adele y la Sirtfood Diet

La celebridad que más recientemente ha impresionado con su espectacular baja de peso es la cantante inglesa, Adele. La Sirtfood Diet, que la artista comenzó a llevar en 2017, consiste en comer las llamadas "sirtfoods" para regular el metabolismo, evitar el envejecimiento prematuro y reducir los niveles de inflamación. Estos alimentos incluyen té verde, kale, cítricos, perejil, alcaparras, blueberries, manzanas e incluso, vino tinto, entre otras hasta completar una lista de más o menos 20.

Al inicio de la dieta debes restringir tu ingesta a solo 1000 calorías por día durante tres días, en los días 4 a 7, puedes aumentar hasta 1500. Las severas restricciones calóricas señalan que es muy poco probable que esta dieta pueda seguirse a largo plazo para una pérdida de peso significativa y su limitada lista de alimentos permitidos podría provocar una deficiencia nutricional si se prolonga por mucho tiempo.

Adele dijo también que complementó la dieta con Pilates, que dejó el té, el cigarro y el alcohol. "Antes lloraba, ahora sudo", escribió en Instagram.

Chris Pratt y el Ayuno de Daniel

Chris Pratt, la estrella de "Guardianes de la Galaxia", también bajó muchísimo de peso y una de las dietas que, de acuerdo con él mismo, puso en práctica es la llamada The Daniel Fast (o El Ayuno de Daniel) que ¡está inspirada en la Biblia!

Esta dieta promueve el comer solo frutas, verduras y pan sin levadura por 21 días, con la meta de "tener un mejor enfoque sobre las enseñanzas de Jesucristo", de acuerdo con su sitio web. Se complementa con ayunos, oración y meditación, como una forma de alcanzar una mayor espiritualidad.

Sin embargo, como otras dietas restrictivas, funciona sobre el entendido de que el cuerpo necesita desintoxicarse, pero la verdad es que no se requiere de un plan alimenticio específico para lograrlo. "Las dietas que restringen el consumo de calorías o el tipo de alimentos que comes, generalmente no promueven una baja de peso duradera y probablemente no provean de todos los nutrientes que necesitas", explica el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) en su sitio web.

Shailene Woodley come barro todos los días

La actriz de "Bajo la misma estrella", Shailene Woodley, ha revelado que se toma media cucharadita de barro disuelto en un vaso de agua todas las mañanas. "La arcilla es una de las mejores cosas que puedes poner en tu cuerpo" dijo al blog de belleza "Into the gloss".

Shailene dijo también que la primera vez que lo escuchó fue ¡de un taxista! y añadió que la idea es que se mezcla con "otros materiales en tu cuerpo" para "deshacerse de los isótopos negativos".

Tristemente, el método de Shailene no tiene sustento científico alguno, si acaso, la arcilla contiene algunos minerales, pero es mejor idea obtenerlos de alimentos o suplementos.

Jack Dorsey, fundador y CEO de Twitter, practica una forma extrema de ayuno intermitente

Cuando estuvo como invitado en el podcast del autor de fitness Ben Greenfield, el fundador y CEO de Twitter, Jack Dorsey, detalló su controvertida dieta. Parte de la cual consiste en solo cenar y eso, entre semana.

En su única comida del día, Dorsey consume algo de proteína (pescado, pollo o res), vegetales (una ensalada de espinacas o arúgula, espárragos o coles de Bruselas) y como postre, moras o chocolate oscuro. Los fines de semana, Dorsey ayuna por completo, excepto los domingos por la noche, cuando cena un caldo de huesos.

El magnate segura que esta dieta lo hace sentirse "más enfocado", sin embargo, en su misma red social, mucha gente ha comentado que esta forma de comer es más bien un desorden alimenticio y hay algunos expertos que coinciden en esta opinión.

La doctora Jennifer Gudiani, una internista experta en desórdenes alimenticios, dijo a "Business Insider" al respecto: "Lo que él interpreta como ‘enfocado’ puede confundirse con ‘más productivo’, pero en realidad es el cerebro diciendo ‘No tengo suficiente comida’".

Kate Middleton y la Dieta Dukan

Se rumora, aunque el Palacio de Buckingham lo niega, que esta dieta es la que hizo Kate Middleton para bajar de peso después de su primer embarazo. Como la famosa dieta Keto, la Dieta Dukan está basada en el consumo de proteínas y muy pocos carbohidratos.

Se supone que el beneficio está en que bajas de peso rápidamente, pero debido a su naturaleza tan restrictiva, es difícil mantener este sistema de perder peso por largo tiempo.