Álvaro Dávila, el nuevo presidente ejecutivo de Cruz Azul

Álvaro Dávila es presentado como el nuevo presidente ejecutivo del Cruz Azul, previo al comienzo del Guardianes 2021.

José Antonio Marín y Víctor Velázquez, acompañados de Jaime Ordiales, Director Deportivo del club, anunciaron a Álvaro Dávila como Presidente Ejecutivo de La Máquina, con un vídeo publicado a través de las redes sociales del equipo.

Es el primer presidente desde la gestión de Guillermo Álvarez Cuevas, quien estuvo en el cargo por 32 años, fue acusado de presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.

“Es una gran responsabilidad. Simplemente no se entiende al futbol mexicano sin el Cruz Azul, uno de los equipos con mayor afición y una afición de mayor lealtad. Me entregaré a este proyecto con todo el entusiasmo, energía y capacidad que me sean posibles”, comentó Dávila

— CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) January 7, 2021